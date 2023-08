Uragano Hilary verso la California, dichiarato lo stato di emergenza nel Sud

(Adnkronos) – L'uragano Hilary dovrebbe abbattersi oggi sulla California meridionale scatenando inondazioni, venti feroci e forti nubifragi. Sono previste raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e onde alte da 5 a 7 metri. I residenti stanno lasciando le loro case, parchi e spiagge sono state chiusi e i primi soccorritori sono già operativi sul posto. Declassato a categoria 1, la tempesta tropicale secondo il National Hurricane Center potrebbe portare "inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita" in Baja California e negli Stati Uniti sud-occidentali, inclusa la California meridionale". Secondo i meteorologi potrebbe essere la prima tempesta tropicale a colpire il sud della California dopo 84 anni. Proprio per questo timore il governatore Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte del Sud della California. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

