È l’appello che il Presidente dell’Università Niccolò Cusano Stefano Bandecchi lancia al Ministro Messa dopo il tavolo tematico dello scorso 11 marzo, a cui hanno partecipato tutti gli Atenei telematici.

Il tavolo tematico al Ministero dell’Università

Il tavolo tematico sull’università. Dopo la presentazione di una bozza di idea di lavori, “il Ministro Messa – afferma Bandecchi alla redazione di Tag24 – ci ha salutati spiegandoci l’importanza di questo incontro e sono stati incaricati diversi dirigenti del MUR di organizzare altre riunioni, con estrema urgenza data la prossimità del nuovo inizio dell’anno accademico 22/23; ad oggi nient’altro è successo. E sono moltissime le incertezze – continua Bandecchi – che, ad oggi, hanno tutti coloro che gestiscono le università private telematiche. In primis, l’enorme concorrenza sleale che il MUR sta permettendo, avendo concesso l’erogazione di corsi telematici ad università tradizionali, che non hanno nessuna esperienza, momentaneamente, in questo settore; tanto è vero che stanno “arruolando” dei nostri professori e moltissimi dei nostri tutor al fine di organizzare i loro corsi. Ma la cosa più grave è che manca totalmente il senso di reciprocità, da anni oramai negato alle università telematiche, anche se la nostra nascita si basa sugli stessi aspetti giuridici e sulle stesse leggi di ogni altra università statale e privata.”

Sul nuovo incardinamento professori. “La legge, attualmente in vigore, a mio avviso senza alcun senso, ci vede impegnati nell’assunzione di nuovi professori, che onestamente non sappiamo nemmeno come potremmo utilizzare dato che il sistema didattico telematico ha necessità totalmente diverse dall’erogazione dei corsi in presenza. Il tavolo era stato creato per trattate anche questo aspetto puramente didattico, ma dopo due mesi non è successo assolutamente nulla”.

Il futuro delle università telematiche

Sul futuro delle telematiche. “Siamo l’unica nazione del mondo che parla di questa distinzione tra università telematiche e università in presenza. La nostra ottusità non ci ha permesso di capire che gli Atenei sono prima di tutto Università, mentre i corsi di laurea possono essere erogati in più forme. Pensare, dunque, che gli Atenei tradizionali possano ritenersi superiori a quelli telematici è assurdo. La Unicusano, ad esempio, pur essendo telematica, è ai massimi livelli internazionali nella ricerca scientifica, nella terza missione universitaria, e in tante altre cose come vedrete nei prossimi risultati ANVUR che saranno divulgati a breve.”

L’appello del Presidente Bandecchi al Ministro Messa

L’appello al Ministro Messa. “Chiedo umilmente al Ministro Messa di poter svolgere il mio lavoro e di permettere ai miei 1500 dipendenti, tra impiegati e professori, di lavorare serenamente e per fare questo necessitiamo di chiarimenti sul perché sono tutti spariti da ben due mesi. Nel frattempo volevo anche informarLa che stiamo aiutando il popolo ucraino, ospitando in sede un centinaio di donne e bambini che sono scappati dalla propria terra. Sottolineo questo non per l’opera umanitaria che stiamo portando avanti ma per ricordare che siamo l’unica università con una sede idonea ad ospitare oltre gli studenti anche i rifugiati. A dimostrazione che solo i nostri corsi sono erogati a distanza, ma che la nostra università con i suoi 54mila mq è molto presente nella capitale.”

