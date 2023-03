Un anno dal Taser, Molteni: “Risultati straordinari per la difesa”

“Il 14 marzo del 2022 veniva ufficialmente introdotto il taser come strumento di difesa e di sicurezza in dotazione alle forze di polizia, per la tutela della loro incolumità e della loro sicurezza operativa. Esattamente a un anno di distanza dall’introduzione possiamo affermare che la sua utilità ed efficacia è stata straordinaria e innovativa. Il dispositivo a impulsi elettrici, dopo anni di sperimentazione iniziata con il ministro Salvini nel 2018, è entrato in funzione l’anno scorso”. Lo afferma ieri sera in una nota il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni.

Un anno dal taser: strumento di difesa e no di offesa

“Si è rivelato uno strumento di deterrenza e sicurezza, di difesa e non di offesa, a tutela degli operatori delle forze di polizia e dei cittadini. Sono orgoglioso del lavoro fatto e dell’implementazione avvenuta su tutto il territorio nazionale – continua – L’apprezzamento sul campo è stato unanime anche grazie al lavoro dei sindacati di Polizia, sempre in prima linea nell’adottare misure a tutela degli operatori del comparto sicurezza”.

“L’incolumità delle nostre straordinarie forze di polizia, dei nostri difensori, è la precondizione per avere territori e comunità più sicure e vivibili. Proprio ieri, all’ospedale di Vigevano, abbiamo avuto l’ultimo esempio di funzionalità del Taser grazie al quale le forze di polizia hanno neutralizzato un pericoloso individuo”, conclude Molteni.

Cos’è il Taser?

Si tratta di una pistola che rilascia scariche elettriche per immobilizzare i criminali. È impiegata dalle polizie di molti Paesi del mondo come in Usa, Regno Unito e Francia.

Questo strumento interagisce con il sistema nervoso provocando una temporanea paralisi muscolare.

