Ultim’ora: vetro nelle lasagne, attenzione al rivenditore di Ostia | Persone finite in ospedale con rischio emorragia interna: non mangiatele

A Ostia è avvenuto in episodio spiacevole! Qualcuno ha rischiato grosso per la distrazione di terzi. Sono intervenuti i Carabinieri.

Quante volte ti sarà capitato di andare al supermercato e acquistare un prodotto alimentare che a tavola non ti ha convinto. Per questo motivo l’hai gettato nella spazzatura o riportato indietro.

In alcuni casi sono i punti vendita a lanciare l’allarme qualcosa non quadra. In altri, invece, non si ha alcun campanello di allarme e le conseguenze potrebbero essere davvero drammatiche.

A tal proposito sul sito roma.pubblica.it è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti i lettori di stucco. Tutto ha avuto inizio dalla pubblicazione di un post su Facebook da parte di un volto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Sono intervenuti sia i carabinieri del NAS che della ASL per capire come è potuto accadere un episodio spiacevole.

Il tutto ha avuto inizio con l’acquisto di due porzioni di lasagne. Prima di svelare cosa è accaduto andiamo a scoprire chi è stata la protagonista della spiacevole vicenda.

Corsa in ospedale, a Ostia attimi di panico

Lei non è altro che una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza, ha ottenuto anche il diploma di perfezionamento in Teoria della Comunicazione. Dopo si è iscritta all’albo dei giornalisti dal 2002, ma si occupa di conduzione di programmi televisivi ed è anche direttrice della testata giornalistica W All Woman Magazine.

Stiamo parlando di Barbara Castellani, la quale in queste ore è al centro dell’attenzione non per il suo curriculum degno di tutto rispetto, bensì per un grave incidente che poteva rivelarsi fatale. Ne ha parlato proprio lei ai suoi fan, i quali non hanno nascosto preoccupazione.

“Mia figlia ha sputato il vetro, io l’ho ingoiato”

“Sono ricoverati in ospedale da due giorni il rischio di emorragia interna: il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre alla paura c’è tanta rabbia: quel locale deve chiudere”, ecco cosa ha scritto sui social la giornalista e pr del litorale romano. È ricoverata presso l’ospedale grassi di Ostia per aver mangiato delle porzioni di lasagne che ha acquistato in una nota rosticceria di Roma. Dopo il pranzo si è sentita male ed è corsa subito in ospedale.

“Era una cliente abituale di quel locale vicino casa. Ho comprato insieme a mia figlia a due porzioni di lasagne. Una volta a tavola mentre mangiavo ho sentito qualcosa da di strano. Mia figlia ha sputato il vetro, io l’ho ingoiato…Ho perso sangue dalla bocca e ho avuto dei dolori…Per fortuna i medici del Grassi sono molto bravi così come Carabinieri di Ostia si sono comportati molto bene e hanno subito avviato le indagini”.