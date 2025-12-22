MULTE SALATISSIME | Roma combatte l’inciviltà: ecco chi rischia il portafoglio per l’immondizia errata

L’obiettivo è chiaro: ristabilire il rispetto delle regole e la consapevolezza che la gestione dei rifiuti è una responsabilità collettiva. Le conseguenze per i trasgressori sono immediate e severe, non solo in termini economici, ma anche per la reputazione e il senso civico. Questo giro di vite vuole servire da monito per tutti, evidenziando che l’inciviltà non solo è sbagliata moralmente, ma ora ha un costo proibitivo che nessuno è disposto a pagare. La città sta inviando un messaggio inequivocabile: l’era dell’impunità è finita.

Il caso Setteville: sei incivili scoperti sul fatto

Setteville: sei incivili scoperti sul fatto.

Un esempio lampante di questa nuova fermezza arriva da Setteville, una frazione del comune di Guidonia Montecelio. Qui, sei cittadini sono stati sorpresi e identificati mentre abbandonavano i loro rifiuti lungo via Pascoli e via Belli. L’operazione, frutto di una pianificata attività di appostamento da parte degli ispettori del Fedra – Nucleo Tutela Ambiente, ha portato all’emissione di altrettante sanzioni amministrative, dimostrando l’efficacia dei controlli mirati.

L’attività di vigilanza del Fedra è continua e non si limita a singoli eventi. I numeri parlano chiaro: soltanto dal 20 ottobre 2025 al 19 novembre 2025, sono stati elevati ben 17 verbali per un importo complessivo che ha superato i 6.500 euro. Questo dato sottolinea la portata del problema e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastarlo. Il monitoraggio attento ha interessato l’intero territorio comunale, evidenziando che nessuno spazio è escluso dalla vigilanza. Le multe elevate in un solo mese rappresentano un chiaro segnale che la guardia è alta e i controlli sono capillari.

L’impegno delle istituzioni e la condanna all’inciviltà

Le istituzioni unite nell’impegno e nella condanna ferma contro ogni inciviltà.

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti trova pieno sostegno nelle dichiarazioni delle istituzioni. Il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, ha espresso una ferma condanna nei confronti di questi comportamenti. «Condanno con fermezza i comportamenti incivili di chi abbandona rifiuti lungo le strade o in aree e spazi pubblici», ha dichiarato il sindaco. Ha poi aggiunto che tali gesti «compromettono l’immagine della nostra città, vanificando l’impegno quotidiano di quanti operano con dedizione per la pulizia e il mantenimento del decoro del nostro territorio».

Queste parole evidenziano non solo la gravità del problema, ma anche il lavoro costante e spesso invisibile di chi si adopera per mantenere pulite le nostre città. L’abbandono dei rifiuti non è solo una violazione delle norme, ma un atto di irrispetto verso la comunità e l’ambiente. La campagna di sensibilizzazione e i controlli continueranno con l’obiettivo di educare e, se necessario, sanzionare, per garantire che il decoro urbano e il benessere collettivo siano preservati. È un appello alla collaborazione e alla responsabilità civica di ogni singolo cittadino, affinché tutti contribuiscano attivamente a mantenere le nostre strade e i nostri spazi pubblici puliti e accoglienti.