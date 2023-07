Ultimo in concerto a Milano oggi 17 luglio, la scaletta di San Siro

(Adnkronos) – Concerto di Ultimo oggi, lunedì 17 luglio, a Milano. Il cantautore romano si esibirà allo Stadio San Siro anche domani martedì 18 luglio, data per la quale sono ancora disponibili dei biglietti. Il live prenderà il via alle 21. In scaletta i brani, già cult, del cantautore il quale aveva dichiarato che di sicuro quattro pezzi non sarebbero mancati ne suo tour Ultimo Stadi 2023 – La favola continua: Alba, Nuvole in testa, Vieni nel mio cuore e Ti va di stare bene. A questi brani si aggiungeranno di certo quelli del nuovo album Alba, anche titolo della canzone con cui è tornato sul palco del Festival di Sanremo piazzandosi quarto, ma anche del suo quinto album in studio. L'album Alba contiene anche i brani Nuvole in testa, Amare, Tutto diventa normale, Tu, Vivo per vivere, Ti va di stare bene, Vieni nel mio cuore, Sono pazzo di te, Joker, La pioggia di Londra, Tornare a te, Le solite paure, Titoli di coda. Le metropolitane M1 e M5 e il parcheggio di Lampugnano chiudono più tardi in occasione dei concerti di Ultimo. Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico: M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa. Chiudono invece al solito orario: le linee M2 e M3 le tratte M1 Rho > Lotto, Sesto > Bisceglie e Sesto > Rho Trovate gli orari di tutte le linee sulla nostra app. Il parcheggio di Lampugnano è aperto fino alle 2. Per raggiungere lo stadio scendete: a San Siro Stadio sulla M5, oppure a Lotto sulla M1. In occasione delle partite e dei concerti a San Siro, un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò A San Siro le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio Evitate la coda per il biglietto. I mezzi si pagano anche contactless. A Milano potete pagare metropolitane, autobus, tram e filobus, con una carta di credito o un bancomat contactless: senza commissioni, si paga solo la tariffa più conveniente. Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

