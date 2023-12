Ufficio: l’importanza di allestire un luogo di lavoro versatile e funzionale

Per un ufficio ottimale, bisogna seguire i più innovativi principi di design, per uno spazio di lavoro sano e su misura di ogni individuo

Un ambiente di lavoro ben organizzato può ridurre lo stress e incentivare le capacità dei dipendenti, incrementando il senso di appartenenza e parallelamente il grado di soddisfazione.

Per creare un ufficio ottimale, è necessario però tenere il passo con i più innovativi principi di design, in modo da creare uno spazio di lavoro sano e su misura di ogni individuo.

L’importanza di ripensare gli spazi in ufficio

La distribuzione degli spazi è il parametro che maggiormente può contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro versatile e funzionale.

Un ufficio ben progettato puòpromuovere la comunicazione, favorire il lavoro di squadra e assicurare una perfetta definizione dei confini, garantendo una migliore collaborazione fra dipendenti, ma nel rispetto della concentrazione e della privacy.

Per organizzare lo spazio è necessario però effettuare una valutazione preliminare, tenendo conto del numero di collaboratori, delle attività svolte e della presenza di eventuali apparecchiature.

Definite le priorità, è possibile organizzare gli spazi in modo più flessibile, creando aree lounge, zone riunioni, postazioni di lavoro, ma anche quegli ambienti di transizione che aiutano a far fronte alle esigenze di versatilità intrinseche nell’attuale mondo del lavoro.

Articoli per ufficio per un ambiente di lavoro più produttivo

Affinché i dipendenti possano sentirsi motivati e dare il massimo in ogni singola attività, è bene non trascurare l’importanza degli articoli per ufficio, ovvero quei materiali di supporto all’operatività che non possono mai mancare sulla scrivania.

A dispetto dell’avanzata del digitale, infatti, gran parte dei processi produttivi si svolge ancora su carta, di conseguenza, qualunque ambiente di lavoro che voglia investire sulla funzionalità, non può prescindere da un’adeguata fornitura di articoli di cancelleria.

Per rendere gli spazi di lavoro più produttivi, è necessario quindi far sì che ogni workplace sia dotato di tutti quegli strumenti considerati indispensabili nella vita in ufficio, come le matite, le penne, le gomme, i correttori, i fermagli e i temperamatite. Una fornitura perfetta deve inoltre contemplare la presenza di forbici, evidenziatori, cucitrici e foglietti riposizionabili, oltre agli indispensabili articoli per l’archiviazione e l’organizzazione della scrivania.

Produttività e benessere: spazio alla luce

Un ambiente di lavoro che possa definirsi funzionale, deve poter contare su un’efficace ottimizzazione della luce: una perfetta illuminazione naturale incide infatti sull’umore, sulla produttività, sul benessere e sui ritmi sonno veglia, favorendo i livelli di concentrazione e migliorando la salute a tutto tondo.

Di conseguenza, per limitare gli effetti negativi dovuti alla scarsa illuminazione è importante inondare le postazioni di lavoro di luce naturale, dotando i serramenti di tende regolabili, così che ognuno possa modulare il livello di luminosità a proprio piacimento.

Per ambienti poco illuminati o frequentati in orari notturni, si può sopperire alla mancanza di luce con le lampade da tavolo led, scegliendo dispositivi che irradino luce biologicamente efficace, dimmerabile sia nell’intensità sia nella gradazione di colore.

Funzionalità e versatilità: l’importanza dell’ergonomia negli ambienti di lavoro

Per creare un ufficio versatile e funzionale, è fondamentale che i dipendenti possano sentirsi sempre a proprio agio. Un buon punto di partenza è investire in una postazione salutare e confortevole, che possa rispondere ai più attuali principi di ergonomia o modificarsi per favorire nuovi assetti di lavoro.

Sedie operative ergonomiche e supporti defaticanti sono alla base della creazione di un workspace sano e funzionale ma, per offrire un beneficio a lungo termine, è necessario prevedere anche scrivanie regolabili in altezza, che permettono di modificare l’assetto istantaneamente, segnalando quando arriva il momento di passare dalla posizione seduto a quella in piedi.

Un ufficio funzionale, capace di favorire comfort e relax, permette di prendersi cura dei dipendenti, investendo sulla soddisfazione e parallelamente sulla motivazione e l’impegno.

Trattandosi di uno spazio in cui si trascorre gran parte della giornata, l’ambiente di lavoro può condizionare infatti la vita delle persone, influenzando il loro stato di benessere e di riflesso i livelli di produttività.