Udinese-Juve 0-3: gol di Chiesa, Vlahovic e Rabiot

(Adnkronos) –

La Juventus vince 3-0 sul campo dell'Udinese oggi, 20 agosto 2023, nel match in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La squadra allenata da Allegri ipoteca il successo nel primo tempo. Chiesa sblocca il risultato al 2', Vlahovic raddoppia al 20' su rigore. L'uno-due firmato dai due giocatori accostati per settimane alle news di calciomercato indirizza il match virtualmente chiuso nel recupero del primo tempo dal terzo gol di Rabiot. La Juve parte sparata: pronti, via e arriva il gol dopo 2 minuti. Vlahovic recupera palla sulla trequarti e serve Chiesa, che dal limite dell'area trova l'angolo basso con un rasoterra preciso per l'1-0. I torinesi continuano a spingere e a mantenere il controllo del gioco anche dopo il vantaggio, un atteggiamento lontano da quello visto per tutta la scorsa stagione. La pressione viene premiata dal rigore che l'arbitro Rapuano assegna al 20' per il tocco di mano di Ebosele. Vlahovic dal dischetto non sbaglia, 2-0. L'Udinese fatica a entrare in partita e si fa viva dalle parti di Szczesny solo nel recupero: Thauvin chiama, il portiere polacco risponde. Prima dell'intervallo, la Juve cala il tris e chiude i conti. Chiesa accelera a sinistra e lascia la palla a Cambiaso – autore di un eccellente prestazione – che crossa: Silvestri non è perfetto in uscita, Rabiot ringrazia e di testa firma il 3-0. Nella ripresa, la Juve tira i remi in barca e l'Udinese alza il baricentro. I padroni di casa vanno al tiro con Thauvin (50') e Lovric (59') senza spaventare troppo Szczesny. Il forcing friulano si esaurisce con il passare dei minuti. Le sostituzioni modificano il volto delle due squadre, il match si spegne progressivamente e l'ultimo quarto d'ora dice pochissimo. All'80' il quarto gol degli ospiti, firmato da Vlahovic, viene cancellato per il fuorigioco di Iling-Junior. Prima del triplice fischio, Szczesny si esibisce in un doppio intervento per mantenere la porta inviolata. Vince la Juve, buona la prima per Allegri.

© Riproduzione riservata