Lecce-Lazio 2-1, rimonta giallorossa con gol di Almqvist e Di Francesco

Il Lecce rimonta e batte la Lazio 2-1 oggi, 20 agosto 2021, nel match in calendario per la prima giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti allenati da Sarri passano in vantaggio con Immobile ma nel finale, nel giro di 120 secondi, vengono colpiti 2 volte da Almqvist e Di Francesco, che firmano la vittoria pugliese. La Lazio parte con un atteggiamento aggressivo ma la prima occasione è targata Lecce. All'11' Strefezza prende la mira, palla fuori di un soffio. I padroni di casa pressano con continuità, ma vengono puniti al 26'. Luis Alberto trova spazio e tempo per l'imbucata, Immobile davanti a Falcone non sbaglia: 0-1. Il Lecce cerca di reagire e continua a giocare a ritmi altissimi. La Lazio, però, conquista campo nel finale del primo tempo: Immobile e Lazzari non sfruttano la chance per il raddoppio. I salentini cercano di riproporre lo stesso copione in avvio di ripresa e creano 2 chance con Ramadani (48') e Strefezza (50'): nel primo caso la mira è sbagliata, nella seconda occasione è attento Provedel. Il match si accende, con opportunità da entrambe le parti. Luis Alberto è pericoloso più volte, nell'area della Lazio ci provano Rafia e Baschirotto. Provedel, tra il 67' e il 69', deve esibirsi in due interventi per negare il gol a Banda e Ramadani. Il Lecce non molla ma concede spazi ai capitolini. All'82' Immobile può chiudere la pratica, ma la conclusione del centravanti viene deviata da Falcone sul palo. Il miracolo del portiere è decisivo e diventa il prologo alla clamorosa rimonta giallorossa. Nel giro di 2 minuti, il Lecce ribalta tutto. All'85' Almqvist riceve da Gallo e spara dal limite: Provedel battuto, 1-1. La Lazio va in bambola e all'87' capitola ancora. Mischia in area biancoceleste, Di Francesco in girata fa centro: 2-1, il Lecce fa festa. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata