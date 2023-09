Udinese 0-0 Frosinone: un ottimo Frosinone pareggia al Friuli ottenendo un punto prezioso per la classifica

Trasferta difficile in terra fiulana per i ragazzi di mister Di Francesco che, contro l’Udinese all’ex Dacia Arena, cercano di portare via punti preziosi dopo aver battuto meritatamente l’Atalanta sabato scorso. Ottima prima frazione di gioco del Frosinone che in più di una occasione si rende pericoloso dalle parti di Silvestri. Nel complesso partita combattuta con un Frosinone che meritatamente esce dallo stadio Friuli con un punto che fa classifica e morale.

Primo Tempo:

Squadre subito aggressive, con leggera prevalenza territoriale dei padroni di casa ma con i “Leoni” che ribattono colpo su colpo. Al minuto 9 bella chance per il Frosinone con Cheddira che non riesce, da pochi passi, a mettere in rete e un minuto dopo colpisce il palo con in neo acquisto Soulé. Al 13′ Thauvin scalda i guantoni di Turati. Ancora Thauvin al 23′ impatta male la sfera da posizione favorevole regalando di fatto il pallone all’estremo difensore ciociaro. Fallo netto da rigore al 27′ su Gelli ma l’arbitro, il signor Guida, prima concede ma poi annulla per fuorigioco di Mazzitelli. Primo giallo al 30′ ai danni di Soulé reo di un fallo a centrocampo.

Episodio controverso al primo minuto di gioco! Guida assegna un calcio di rigore all’Udinese per fallo di su Lucca, ma riguardando le immagini concede una punizione al Frosinone per fallo in attacco dello stesso attaccante friulano. Udinese in gol al 50′ con la sfortunata autorete di Romagnoli ma l’arbitro annulla perché il pallone era uscito sul fondo prima del cross. Samardzic dalla distanza impegna Turati che devia in angolo al 53′. Lucca alto di testa al 61′ su assist di Thauvin. Baez al posto di Soulé al 62′ e nello stesso minuto ammonito Thauvin.

Occasionissima per i Leoni con Harroui al 69′ che impegna severamente Silvestri. Ammonito Baez al 75′ e chance per i bianconeri su punizione respinta dalla difesa gialloblu. Al 79′ doppia sostituzione decisa da Di Francesco, fuori Barrenechea e Cheddira dentro Cuni e Caso.

Pagelle:

TURATI – (6) Due interventi difficili ma grazie alla buona prestazione della difesa non corre grossi rischi. Protetto.

OYONO – (6) Molto attento nelle varie fasi della gara sia in difesa che in avanti. Diligente.

MONTERISI – (7) Ottime chiusure difensive che danno sicurezza al reparto arretrato. Ci sa fare anche in fase di impostazione. Preziosissimo.

ROMAGNOLI – (6) Solita partita senza sbavature a parte nell’occasione dell’autorete quando fortunatamente il pallone era uscito.

MARCHIZZA – (6,5) Difende e si propone continuamente dettando il passaggio ai compagni.

MAZZITELLI – (6,5) Punto di riferimento per i compagni, confeziona gioco legando i reparti. Faro.

BARRENECHEA -(6,5) Corre e strappa palloni ovunque. Buono anche in fase di impostazione. Gladiatore.

GELLI – (6,5) Sempre in continuo movimento non da punti di riferimento agli avversari ma i compagni sanno sempre dov’è. Moto perpetuo.

SOULÉ – (7) Prima gara e primo impatto positivo. Tecnica e velocità lo rendono una spina nel fianco per gli avversari. Buona la prima.

CHEDDIRA -(6) Solita partita di sacrificio contro difensori dalla struttura fisica imponente.

HARROUI – (5,5) Non incide come ci si aspettava. Oggi un pò sottotono. Da rivedere.

BAEZ – (6) Buon ingresso che tiene bene la posizione senza rischiare.

CASO – (5,5) Poco tempo per dimostrare le sue qualità, perde un paio di palloni.

CUNI – (6) Agonismo puro, aiuta a far respirare i compagni correndo su ogni pallone.

GARRITANO – (SV)

