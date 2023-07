Udine, bimbo in bici travolto da auto

(Adnkronos) – In sella alla sua bicicletta lungo Corso dei Continenti, a Lignano Sabbiadoro, è stato sbalzato per oltre due metri dall'impatto con una macchina, finendo a terra. E' successo intorno a mezzogiorno. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano e l'elisoccorso che, atterrato nella elipiazzola di Riviera, ha trasportato il piccolo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie, comunque sempre cosciente. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata