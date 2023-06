Ucraina, Zelensky: “Stiamo avanzando in tutte le direzioni”

(Adnkronos) – ''Le forze armate ucraine stanno avanzando in tutte le direzioni''. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno dopo aver visitato le truppe a Donetsk e salutando i successi della controffensiva. "Oggi i nostri combattenti sono avanzati in tutte le direzioni e questo è un giorno felice'', ha detto Zelensky. ''Auguro ai ragazzi altri giorni come questo'', ha aggiunto dopo aver incontrato i soldati nelle regioni di Bakhmut e Zaporizhzhia a sud dell'Ucraina. Sono 590 i soldati russi uccisi nelle ultime 24 ore nella guerra in Ucraina. Lo scrivono le forze armate di Kiev nel loro ultimo bollettino militare, aggiornando a 226.170 il totale dei soldati russi morti in battaglia dal 24 febbraio dello scorso anno. Sono invece più di quattromila i carri armati distrutti (4.036), cinque ieri, e i lanciarazzi neutralizzati (4.083), 28 nell'ultima giornata. —internazionale/[email protected] (Web Info)

