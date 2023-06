Ucraina, Zelensky: “Battaglie feroci al fronte, a Sud distruggiamo il nemico”

(Adnkronos) – "Al fronte battaglie feroci. A Sud stiamo distruggendo il nemico". Così come nel Donetsk. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto aggiornamento quotidiano sulla guerra tra Ucraina e Russia. "In direzione di Kupiansk – continua Zelensky -, qualunque cosa stiano pianificando i terroristi russi, distruggeremo il nemico. Ad Est le nostre difese si stanno rafforzando". "Lavorare in Ucraina, lavorare con l'Ucraina, è credere nell'Ucraina e negli ucraini. Il mondo – afferma ancora il presidente ucraino – è con noi, nonostante tutto ciò che lo Stato malvagio cerca di fare contro di noi. E' il 483esimo giorno di guerra su vasta scala… Il nostro Stato è quello sul quale si concentrano le speranze globali. E il nostro popolo giustificherà queste speranze. La libertà vincerà. L'Ucraina vincerà. Grazie a tutti coloro che combattono e lavorano per l'Ucraina. Gloria a tutti coloro che rafforzano la libertà", la conclusione di Zelensky. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata