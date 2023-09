Ucraina, Zelensky all’Onu: “Togliere il potere di veto alla Russia”

(Adnkronos) – "Bisognerebbe sostenere l'idea che in caso di violazione dei diritti umani il potere di veto possa essere sospeso o tolto". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Consiglio di sicurezza sulla crisi ucraina, aggiungendo che l'Onu sarebbe "in una situazione di stallo" dopo l'aggressione russa. "Il Consiglio di Sicurezza dovrebbe essere pienamente responsabile nei confronti dei Paesi del mondo", ha aggiunto. Secondo Zelensky, "non ci dovrebbero essere membri permanenti in modo assoluto nel Consiglio". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata