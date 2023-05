Ucraina, Usa: “Kiev ha tutto per attaccare e riprendere territori”

(Adnkronos) –

L'Ucraina ha tutte le risorse necessarie per condurre la controffensiva e riconquistare i territori occupati dalla Russia in oltre 14 mesi di guerra: è il messaggio che ha inviato il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Hanno ciò di cui hanno bisogno per continuare ad avere successo nel riconquistare il territorio che è stato preso con la forza dalla Russia negli ultimi 14 mesi", ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. "Non è solo una questione di armi, ma di l'addestramento", ha aggiunto Blinken. "Dobbiamo essere sicuri che gli ucraini possano mantenere i sistemi che forniamo loro, ed è importante, ovviamente, che abbiano i piani giusti, ancora una volta, per avere successo".

Gli Stati Uniti intanto hanno annuncato un nuovo pacchetto di armi per l'Ucraina per un valore di 1,2 miliardi di dollari. Il pacchetto "riafferma l'incrollabile sostegno Usa per l'Ucraina, rafforza la sua difesa aerea e sostiene le sue necessità di munizioni di artiglieria", si legge in un comunicato del Pentagono che ha soiegato come il nuovo invio di armi comprende sistemi di difesa aerea e munizioni per artiglieria, in particolare quelle da 155mm per i sistemi Howitzer. Sono compresi anche munizioni per i sistemi di difesa da droni e fondi per i servizi di immagini satellitari e per l'addestramento. Il pacchetto è finanziato dall'Ukraine Security Assistance Initiative (Usai) che permette all'amministrazione Biden di acquistare le armi da inviare dall'industria bellica invece che prenderle dagli arsenali militari Usa. Il Pentagono, inoltre, ha confermato che Kiev ha abbattuto un missile russo – presumibilmente un Kinzhal – utilizzato il sistema Patriot. "Posso confermarlo", ha detto il generale Pat Ryder, portavoce del Dipartimento della Difesa. "Sono grato al presidente degli Stati Uniti e al popolo americano per aver fornito all'Ucraina un potente pacchetto di assistenza alla difesa da 1,2 miliardi di dollari. Insieme stiamo andando verso una nuova vittoria!", ha scritto su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

