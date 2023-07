Ucraina, Sunak: “Regno Unito scoraggia uso di bombe a grappolo”

(Adnkronos) – Il Regno Unito "scoraggia" l'uso di bombe a grappolo. Lo ha detto il primo ministro Rishi Sunak dopo che il presidente americano Joe Biden ha accettato di inviare in Ucraina questo tipo di munizioni. Sunak, che inconterà Biden lunedì prima del vertice della Nato a Vilnius, ha ricordato che il Regno Unito è uno dei 123 Paesi che hanno firmato una convenzione che vieta l'uso di bombe e grappolo e continuerà a concentrarsi sulla fornitura di carri armati e armi a lungo raggio per aiutare la lotta contro la Russia. "Continueremo a fare la nostra parte per sostenere l'Ucraina contro l'invasione illegale e non provocata della Russia, lo abbiamo fatto fornendo pesanti carri armati e più recentemente armi a lungo raggio. Speriamo che tutti i Paesi possano continuare a sostenere l'Ucraina", ha detto Sunak. —internazionale/[email protected] (Web Info)

