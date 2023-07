Ucraina-Russia, Zuppi negli Usa per missione di pace

(Adnkronos) – Continua la missione di pace per l’Ucraina dell’inviato del Papa. La Santa Sede fa sapere che "nei giorni 17-19 luglio, il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, viaggerà a Washington quale Inviato del Santo Padre Francesco”. "La visita – spiega il Vaticano- si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina e si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini". —[email protected] (Web Info)

