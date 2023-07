Ucraina-Russia, grande convoglio Wagner arrivato in Bielorussia

(Adnkronos) – Un grande convoglio di autobus e camion con a bordo mercenari della Wagner è arrivato in Bielorussia. Lo scrive Belaruski Hajun, un media indipendente bielorusso specializzato in questioni militari. Il post su Telegram è stato prima rilanciato da Ukrainska Pravda e poi confermato al quotidiano dal servizio ucraino delle Guardie di confine. A quanto si legge, il convoglio di mezzi del comando militare della Wagner, con targhe automobilistiche delle autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk, è entrato in Bielorussia questa notte nell'area di Krychaw. "Il convoglio ha proseguito attraverso Rahachow verso Babruysk e poi Asipovichy. La strada indica che il convoglio si sta dirigendo verso il campo di tende del villaggio di Tsel". Secondo Belaruski Hajun, il convoglio era accompagnato dalla polizia bielorussa ed era composto di una sessantina di veicoli, compresi "pick up, grandi camion e almeno tre autobus per il trasporto di persone".

Le guardie di confine di Kiev sottolineano di volerne monitorare i movimenti, ha sottolineato Ukrainska Pravda il portavoce delle Guardie, Andrii Demchenko. Demchenko aveva negato ieri che combattenti della Wagner fossero già arrivati in Bielorussia, ma non aveva escluso che ciò potesse avvenire in futuro. "Attualmente le informazioni disponibili mostrano che si cominciano ad osservare arrivi dalla Russia di gruppi separati di rappresentanti compagnie militari private", ha detto il portavoce. "Continuiamo a monitorare la situazione per capire dove verranno dispiegati, quanti sono e quali compiti svolgeranno", ha aggiunto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

