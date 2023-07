Ucraina, Putin: “Se Usa lo chiedessero, leader europei pronti ad impiccarsi”

(Adnkronos) – Se gli Stati Uniti lo chiedessero, i leader europei sarebbero pronti ad impiccarsi. Così Vladimir Putin, intervistato dalla tv pubblica russa, ha denunciato la completa dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti. "Se domani gli dicessero, 'abbiamo deciso di impiccarvi tutti', loro farebbero una sola domanda, con gli occhi bassi per la sorpresa della loro audacia: 'possiamo farlo usando delle corde prodotte internamente?'", ha dichiarato il presidente russo, prendendo in giro i leader europei, secondo quanto riferisce la Tass. "Credo che sarebbe un fiasco per loro, perché è improbabile che gli americani rinuncino ad un così ampio contratto per la loro industria tessile", ha detto, ironizzando, Putin. Il leader del Cremlino ha poi riferito che gli specialisti russi analizzeranno gli armamenti della Nato sottratti durante il conflitto agli ucraini, con l'obiettivo di migliorare i sistemi militari russi. "Se c'è l'opportunita di guardare dentro per vedere se c'è qualcosa che possa essere usato nel nostro Paese, perché no?", ha affermato il presidente russo. —internazionale/[email protected] (Web Info)

