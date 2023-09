Ucraina, mistero Kadyrov: per gli 007 di Kiev è in “gravi condizioni”

(Adnkronos) – Nuove indiscrezioni sulle condizioni di Ramzan Kadyrov, la cui salute resta un mistero tra voci e smentite. L'intelligence ucraina ha ribadito infatti che il leader ceceno si troverebbe in condizioni critiche e starebbe lottando per la vita. "In effetti, le informazioni indicano che il criminale di guerra Kadyrov è in gravi condizioni", ha affermato il portavoce dell'agenzia di intelligence militare ucraina (Gur), Andrii Yusov. "Possiamo confermare che ha avuto una grave ricaduta ed è in condizioni critiche da diversi giorni", ha aggiunto Yusov, citato dai media locali. Le sorti di Kadyrov sono al centro di voci e domande da giorni, tra news e indiscrezioni di intelligence, annunci e video di difficile collocazione e datazione. Negli ultimi giorni, proprio l'intelligence ucraina ha movimentato le acque facendo trapelare le informazioni relative alle condizioni preoccupanti del leader ceceno, gravemente malato e in particolare affetto da una patologia ai reni. La testata Obozrevatel si spinge oltre, facendo riferimento ad un trapianto di rene non andato a buon fine. Kadyrov dovrebbe essere sottoposto ad una nuova operazione a breve. Il 17 settembre scorso il leader ceceno è intanto ricomparso in un video, pubblicato tuttavia senza data, per smentire le voci secondo le quali sarebbe in coma o addirittura morto. Nella sequenza di immagini in cui cammina sotto la pioggia pubblicate sul suo account Telegram, Kadyrov si è detto impegnato a "fare sport". "Consiglio a tutti coloro che su Internet non riescono a distinguere il vero dalle bugie di camminare all'aria aperta per riordinare i pensieri. La pioggia dà forza", si leggeva nel post associato al video. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

