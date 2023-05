Ucraina, Meloni: “Non accetteremo il diritto del più forte”

(Adnkronos) – Sull'Ucraina "non accetteremo il diritto del più forte". E' quanto ha detto ai cronisti la premier Giorgia Meloni, arrivando all'Harpa Concert Hall di Reykjavik per i lavori del Consiglio d'Europa. Quella di oggi "è l'immagine di un'Europa unita e che agisce concretamente. Questa è un'istituzione che nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo e il diritto internazionale. Quei valori che abbiamo dato a lungo per scontati in Europa sono sotto attacco con la guerra di aggressione russa all'Ucraina, quindi questa istituzione deve essere presente". "E' questo il tema che qui vale la pena ribadire, l'unità dell'Europa nel suo complesso nel difendere valori che in Ucraina sono stati colpiti: democrazia, libertà, indipendenza. E ovviamente un'istituzione come questa, che nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo, non può non essere presente in un momento come questo".

REGISTRO DANNI GUERRA – "Il segnale concreto che emerge da questo vertice, l'istituzione del registro sui danni, provocati dalla guerra (in Ucraina, ndr.), è molto importante in una fase come questa".

MACRON – Se parlerò con Macron? "Avrò modo di vedere tutti, da qui vado diretta in Giappone per il G7. Sono lunghe giornate nelle quali tutti quanti parleremo con tutti. Ho già risposto su questo, è materia che a me non interessa particolarmente. Mi interessano le questioni che in questa fase la comunità internazionale deve avere la forza di affrontare e ribadire senza tentennare. Il resto sono questioni di politica interna e le lasciamo alla politica interna".

COMUNALI – "Sono molto soddisfatta delle elezioni amministrative, almeno del primo turno, in comuni il cui risultato non era scontato" dice il premier. "Mi pare che per i sindaci dei comuni capoluogo che sono stati assegnati al primo turno 4 su 6 sia un buon risultato per il centrodestra. Quindi penso che i cittadini vogliano spronarci a continuare a fare il nostro lavoro, è la cosa più importante. Faccio un in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti".

