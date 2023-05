Ucraina, leader Wagner: “Cittadino Usa morto in battaglia a Bakhmut”

(Adnkronos) – Un cittadino Usa sarebbe morto a Bakhmut. A sostenerlo in un video diffuso via Telegram è il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo riporta la Cnn che non ha potuto verificare l'autenticità dei documenti mostrati né la nazionalità dell'uomo ritratto nelle immagini. Un blogger militare filo-Cremlino, Alexander Simonov, introduce il filmato – girato di notte, con quello che sembra essere il rumore di colpi di mortaio – e afferma che "stiamo avanzando" verso gli avamposti nelle "regioni occidentali Artyomovsk", il nome russo di Bakhmut.

Prigozhin viene ritratto mentre controlla un corpo e documenti che sostiene essere statunitensi. "Lo consegneremo agli Stati Uniti, lo metteremo in una bara, metteremo la bandiera Usa per rispetto perché non è morto nel suo letto come un anziano, ma in guerra", afferma Prigozhin nel video. Un soldato sostiene che l'uomo stesse rispondendo al fuoco quando è morto. "Stava sparando, è morto in battaglia – dice ancora Prigozhin – quindi domani mattina consegneremo i suoi documenti e prepareremo tutto, giusto?". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

