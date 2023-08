Ucraina, intercettato drone verso Mosca. Raid russi su Kherosn e Poltava: morti

(Adnkronos) – Ultime news sulla guerra Ucraina-Russia. Le forze armate russe hanno intercettato e abbattuto un drone ucraino in volo verso Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin spiegando che il drone è stato distrutto a Lyubertsy, a sudest di Mosca. ''Dalle prime indagini non risultano vittime o danni materiali. Si sta lavorando sul posto'', ha detto Sobyanin. La Tass ha riferito che sono stati chiusi temporaneamente gli aeroporti di Domodedovo e Vnukovo che servono la capitale russa. Almeno una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in seguito a un raid aereo russo sulla città di Kherson. Secondo quanto scritto su Telegram dal capo dell'amministrazione militare meridionale dell'Ucraina Oleksandr Prokudin, ''il nemico ha bombardato 69 volte nelle ultime 24 ore''. Il raid ha colpito zone residenziali, danneggiando così case e infrastrutture. Sono due le persone che hanno perso la vita e altrettante sono state ferite a causa di un attacco missilistico russo condotto nella notte sulla regione di Poltava, nell'Ucraina centrale. Lo ha detto questa mattina il governatore Dmytro Lunin, spiegando che a completare il bilancio dell'attacco sono due dispersi. ''In seguito all'attacco ostile due persone sono state uccise, due persone sono state portate in ospedale con ferite lievi e al momento non si sa dove si trovino altre due persone'', ha affermato Lunin, spiegando che l'attacco ha preso di mira un impianto industriale. Il villaggio ucraino di Robotyne, nell'oblast di Zaporizhzhia, ''è stato liberato'' dalla presenza delle forze russe che lo avevano conquistato. Lo ha detto la vice ministra della Difesa ucraina Hanna Malyar. Le forze armate di Kiev stanno quindi ora avanzando verso il sud dell'Ucraina, ovvero verso Novoprokopivka e Ocheretuvate, "nonostante la feroce resistenza nemica", riferisce il ministero della Difesa. Quella di Malyar è una conferma ufficiale su Robotyne dopo che, nei giorni scorsi, i militari di Kiev su Telegram avevano detto di aver issato la bandiera ucraina nel villaggio parlando di ''giornata storica''. Robotyne si trova nell'oblast di Zaporizhzhia a 80 chilometri di distanza da Melitopol. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

