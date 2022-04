Ucraina, è morto Sasha: il bambino disperso a Kiev mentre fuggiva con la nonna

Come riportato da SkyTg24, Sasha è stato trovato morto. Aveva 4 anni, ed era scomparso alcune settimane fa mentre era con la nonna nel distretto di Vyshhorod, nella regione di Kiev. Ad annunciarlo è stata la madre su Instagram. Sasha (Instagram)

“Oggi abbiamo trovato il corpo di Sasha. Ringrazio chi ha aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le preghiere e la fede, grazie per il sostegno. Sasha, il nostro angioletto è già in cielo. Oggi la sua anima ha trovato pace”, scrive Anna Yahno.

Ucraina, trovato morto Sasha: era scomparso il 10 marzo

Nelle scorse ore, anche la nonna era stata trovata senza vita. Lo scorso 10 marzo, Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno, era in fuga insieme ad altre sei persone e due cani, su una barca, cercando di attraversare il fiume Dnipro. L’imbarcazione su cui si trovava Sasha, però, non ha raggiunto il fiume.

Subito dopo la scomparsa, la madre si era messa subito alla ricerca del figlio, lanciando anche un appello per cui si è verificata una vera e propria mobilitazione, con anche diverse celebrità ucraine che si sono unite per trovare il piccolo.

© Riproduzione riservata