Ucraina, ‘blitz’ di Zelensky sulla linea del fronte del Donetsk – Video

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita presso le truppe dislocate sulla linea del fronte per congratularsi con i soldati nella Giornata del Corpo dei Marine, celebrata oggi in Ucraina. Lo stesso Zelensky ha postato immagini che lo ritraggono mentre assegna riconoscimenti ai militari e posa con loro per le fotografie. "I nostri difensori. Linea del fronte. Oggi sono qui per congratularmi con i nostri guerrieri nella Giornata dei Marine ucraini", ha scritto il leader ucraino, ricordando che "oggi è giorno speciale. Speciale per tutti i cittadini ucraini. E' il giorno del coraggio speciale, della resilienza, della forza che hanno i soldati del corpo dei marines ucraini. Zelensky ha poi annunciato che è stata presa la decisione di "aumentare significativamente il potenziale dei marines ucraini e di creare il Corpo dei Marines, spiegando che si formeranno nuove brigate con attrezzature e armi moderne. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

