Tv, Sky presenta i palinsesti e celebra 20 anni: la fiction originale è il fiore all’occhiello

Il mitologico 'Piedone lo sbirro – Bud Spencer rivive con il volto di Salvatore Esposito, la favola degli 883 e della loro ascesa nell'Olimpo della musica diventa una serie tv e la malavita della Milano degli anni Settanta svela i suoi segreti diventando una fiction originale. Sky presenta oggi una stagione televisiva ricchissima di novità e grandi progetti inediti, proprio nell'anno in cui celebra i suoi primi 20 anni in Italia, e i palinsesti promettono sorprese. A fare la parte del leone le nuove serie Sky Original: si parte con la serie in sviluppo 'Piedone', con Salvatore Esposito (Gomorra – La serie, Fargo, Spaccapietre) che diventa erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer. L'attore si cala infatti nei panni di un ispettore di polizia Vincenzo Palmieri, allievo del commissario Rizzo detto 'Piedone', in una serie in 4 episodi prodotta da Sky Studios, Wildside, e Titanus Production, creata e scritta da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici. "E' emozionante perché raccolgo un'eredità morale, non solo del commissario Rizzo ma anche di Bud Spencer. Da fan sono emozionatissimo ma carico. Vedremo una Napoli bella e solare, un'investigazione intensa, tanto ritmo", 'spoilera l'attore. "Abbiamo scelto di non fare un'imitazione, ma di adattare il personaggio alle caratteristiche di Salvatore -sottolinea l'Executive Vice President di Sky Studios Italia e Germania Nils Hartmann. Sky annuncia poi 'La Mala' (titolo provvisorio), una nuova serie Sky Original ispirata alla docu-serie di grande successo 'La Mala. Banditi a Milano' sulle vere storie che tra rapine, attentati, tangenti, gioco d’azzardo e rapimenti sconvolsero Milano mezzo secolo fa. Originale anche la serie dedicata alla band che ha fatto sognare tutti i teenagers degli anni Novanta-Duemila, gli 883, diretta da Sydney Sibilia, Francesco Ebbasta e Alice Filippi: si intitola 'Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883'. Molto contento del progetto Max Pezzali, che in un video girato durante le riprese dice: ""A Pavia si è fermato tutto, sembra l'evento del secolo. Ci sono amici che mi chiedono 'raccomandami per fare la comparsa', si è creata una sorta di ossessione collettiva. Sul set ho visto cose pazzesche, non mi aspettavo che venissero così bene. La bravura dei protagonisti, incredibile come abbiano imparato a cantare come cantavamo noi. Le premesse sono incredibili". Non manca il crime con 'Un'estate fa', che vede protagonista Lino Guanciale per la regia di Davide Marengo e Marta Savina, un viaggio nel tempo di un cinquantenne che ruota intorno all'omicidio di una donna e che lo riporta nel passato. Attesissima nel 2024 su Sky e in streaming su Now 'M. Il figlio del secolo', la nuova serie Sky Original con Luca Marinelli che interpreta Benito Mussolini, adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce. In otto episodi, la serie è diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures. In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, entro la fine del 2023, c'è poi il sequel in 6 episodi dell’amatissima saga sui viaggi nel tempo di Massimiliano Bruno. Prodotta da Sky Studios e da Federica e Paola Lucisano per Italian International Film, 'Non ci resta che il crimine – La Serie' vedrà tornare i protagonisti della trilogia cinematografica Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, di nuovo dietro la macchina da presa stavolta affiancato da Alessio Maria Federici. A loro si aggiunge, fra gli altri, Maurizio Lastrico in un ruolo del tutto nuovo. Non mancherà il sentimento: arriva nel 2024 'Un Amore', la nuova serie prodotta da Sky Studios e Cattleya con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – entrambi vincitori del David di Donatello – insieme per la prima volta in scena. La serie, in sei episodi, è diretta da Francesco Lagi e racconta una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza e che si sviluppa lungo due linee temporali distinte. Alessandro e Anna – interpretati da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. Nuovi intrighi, lotte di potere e colpi di scena attendono tutti gli appassionati delle vicende della dinastia giulio-claudia come raccontate da 'Domina', il period drama Sky Original giunto alla seconda stagione. I nuovi episodi del dramma epico che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato del celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano, andrà dall’8 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie è ambientata durante uno dei periodi più interessanti della storia romana e segue la straordinaria ascesa al potere di Livia Drusilla, terza moglie di Cesare Augusto, interpretata da Kasia Smutniak (Perfetti Sconosciuti, Loro, Diavoli). Torna infine il cast della seconda stagione di 'Call My Agent – Italia' attesissimo remake Sky Original del cult francese 'Dix pour cent (Call my agent!)', di cui è stato battuto a Roma in questi giorni il primo ciak. Sei nuovi episodi prodotti da Sky Studios e Palomar, che svelano nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Tra le guest star Valeria Golino, Claudio Santamaria, Gabriele Muccino e Sabrina Impacciatore. Il filo conduttore nella scelta è "qualità, talento e il racconto di storie che possano emozionare lo spettatore", spiega Nils Hartmann.

