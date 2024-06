Tutte le notizie sul Trasporto Pubblico di Roma dal 10 al 16 giugno

Il 5 giugno scorso, il treno MB 419-420 della linea B della metropolitana di Roma è tornato in servizio dopo aver completato i previsti interventi di manutenzione intermedia.

Metro B: torna in servizio il quinto treno

In settimana è tornato in servizio il treno MB 419-420, questo convoglio è il quinto della serie MB 400 a essere stato sottoposto a revisione, un’operazione fondamentale per garantire sicurezza ed efficienza del servizio. I convogli revisionati fino ad oggi sono: MB 407-408, MB 411-412, MB 413-414 e MB 415-416.

Oltre ai treni della serie MB 400, la linea B ha beneficiato del trasferimento di altri due treni dalla linea A, precisamente MA 325-326 e MA 327-328, questa operazione ha portato a sette il numero di treni completamente revisionati attualmente in linea, convogli necessari per puntellare il servizio.

L’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, ha promesso di portare il numero di convogli in servizio sulla linea B a 18-20 entro giugno 2024 e, per verificare il rispetto di questa promessa, Odissea quotidiana svolgerà rilevazioni e controlli in linea, i cui risultati saranno pubblicati in un report atteso per luglio prossimo.

La riattivazione della Linea Mare 07

A seguito dell’interdizione di uno dei ponti sulla via Litoranea, la linea mare 07 è stata attivata in forma ridotta a partire dall’8 giugno. La sospensione forzata della linea, iniziata il 1 maggio, ha creato disagi, soprattutto per i residenti di Campo Ascolano che devono raggiungere la Roma-Lido e per chi frequenta le spiagge di Castel Porziano e Capocotta. Il Comune di Roma ha realizzato un capolinea temporaneo per ripristinare parzialmente il servizio, sperando di limitare l’invasione di veicoli privati nella zona.

La stagione balneare è iniziata con molte difficoltà per il trasporto pubblico capitolino, perché già a partire dalla fine di aprile, il collegamento della linea 07 era stato ridotto per servire almeno il camping internazionale di Castel Fusano, la linea mare 062 aveva sostituito temporaneamente la linea 07, coprendo il camping con le fermate sul lungomare Amerigo Vespucci.

Collegamenti con Ostia

Gli abitanti del vicino Comune di Pomezia, specialmente della zona Campo Ascolano, si sono trovati senza un collegamento diretto verso Ostia e le stazioni della ferrovia Roma-Lido per diverse settimane, la mancanza della linea 07 ha causato un incremento di veicoli privati nella zona delle spiagge di Castel Porziano e Capocotta, creando ulteriore congestionamento.

Per mitigare questi problemi, il Comune di Roma ha deciso di riattivare la linea 07 in forma ridotta, limitando il percorso alla tratta stazione Cristoforo Colombo – via Litoranea, all’altezza del cancello 8, il servizio sarà circolare: i bus, arrivati all’ottavo cancello, torneranno indietro utilizzando uno spiazzo poco distante, regolati da un semaforo installato per facilitare la manovra ad U. Data la limitazione degli spazi, saranno utilizzati solo autobus di 12 metri, invece dei jumbo-bus snodati impiegati in passato.

Mentre si attende una soluzione definitiva, c’è speranza che la tratta successiva dei Varchi e di Campo Ascolano possa essere servita con minibus Mobi da 8 metri, conformi al limite di peso imposto sul ponte. Questa misura potrebbe alleviare ulteriormente i disagi e migliorare la mobilità estiva sulla costa.

Firmato il contratto per il Tram TVA: cantieri entro l’estate

È stato stipulato il contratto tra Roma Capitale e il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese vincitore della gara per l’appalto integrato della tramvia TVA. Questo accordo, giunto dopo oltre sei mesi dall’aggiudicazione definitiva, segna l’inizio di una nuova fase operativa per il progetto, che prevede l’avvio dei cantieri entro la fine dell’estate. L’assessore alla mobilità, Eugenio Patané, ha sottolineato l’importanza dell’opera, dichiarando che non si tornerà più indietro sulla sua realizzazione.

Nella giornata di martedì 4 giugno, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha ufficializzato il contratto con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) per l’appalto integrato della tramvia Termini-Vaticano-Aurelio (TVA). La stipula del contratto, attesa da oltre sei mesi, è stata ritardata dalla necessità di ulteriori gare per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

La TVA entra finalmente nella sua fase operativa

“Sulla TVA non si torna più indietro”, ha dichiarato l’assessore alla mobilità Eugenio Patané, confermando che la linea sarà costruita integralmente, dall’Aurelio fino alla stazione Termini, attraversando il Centro Storico. L’assessore ha spiegato che i lavori inizieranno dalla tratta più periferica, ritenuta di più facile realizzazione, per poi proseguire con la parte centrale dopo il Giubileo.

Alla domanda su quando partiranno i lavori, Patané ha risposto che i cantieri saranno avviati dopo la convalida del progetto definitivo, su cui le società vincitrici dell’appalto stanno attualmente lavorando. L’auspicio è che, tenendo conto di questa ultima fase progettuale, i lavori possano iniziare entro la fine dell’estate.

Nel contesto attuale, la realizzazione della TVA sarà attentamente monitorata da tutte le associazioni che hanno sottoscritto il “Manifesto per i Tram di Roma”. Queste organizzazioni, insieme alla redazione di Odissea Quotidiana, vigileranno affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi previsti, al di là delle inevitabili polemiche e resistenze dei contrari.

La firma del contratto per la TVA rappresenta un grande passo avanti per la mobilità sostenibile a Roma, segnando l’inizio di una trasformazione urbana che mira a rendere la città più vivibile e meno congestionata.

Trenitalia: un’estate di lavori per le ferrovie regionali del Lazio

Sarà un’estate di grandi lavori sulle ferrovie regionali del Lazio. I cantieri, previsti a partire dal 10 giugno, coinvolgeranno diverse tratte ferroviarie con interventi che si protrarranno per tutta la stagione estiva. L’obiettivo è quello di migliorare la rete ferroviaria attraverso l’installazione di nuovi sistemi di segnalamento e raddoppi di binari. Di seguito, una panoramica delle tratte e dei periodi interessati dai lavori, con informazioni sui servizi sostitutivi per i pendolari e i viaggiatori occasionali.

Le tratte interessate e i periodi di chiusura:

FL2 Roma-Tivoli: dal 10 al 28 giugno, la linea sarà completamente sospesa per consentire l’attivazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) di Bagni di Tivoli e il raddoppio della tratta Bagni di Tivoli-Lunghezza. Una seconda sospensione è prevista dal 7 novembre al 13 dicembre per completare i lavori.

Roccasecca-Avezzano: i treni saranno sospesi dal 30 giugno al 31 agosto per attività propedeutiche all’installazione del sistema di segnalamento ERTMS, che aumenterà la sicurezza e l’affidabilità della linea.

FL3 Roma-Viterbo: dal 10 luglio all’8 settembre, il servizio sarà sospeso tra Cesano e Viterbo. Sei pullman sostitutivi garantiranno i collegamenti, con una frequenza di 15 minuti. Alcuni bus copriranno l’intera tratta fino a Viterbo, mentre altri si concentreranno sui comuni di Anguillara e Bracciano, principali fonti di pendolari. Verrà anche potenziata la relazione Viterbo-Attigliano-Orte per agevolare gli spostamenti.

FL4 Castelli Romani: le linee per i Castelli saranno chiuse dal 23 luglio al 1° settembre, con servizi sostitutivi di autobus. Anche in questo caso, l’intervento è mirato all’installazione dell’ERTMS.

FL7 Roma-Napoli via Formia: la tratta sarà interrotta dal 3 al 23 agosto tra Minturno e Villa Literno per lavori legati all’attivazione del sistema ACC–M Formia – Villa Literno, all’adeguamento del PRG di Sessa Aurunca e alla manutenzione della Galleria del Massico.

I canali di informazione e vendita di Trenitalia sono stati aggiornati per includere i dettagli sui servizi sostitutivi.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana