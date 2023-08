Turchia, esplosione in zona silos di grano nel porto di Derince: diversi feriti – Video

(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta in una zona portuale in Turchia. Lo riferisce la Trt. Sul posto, nell'area di Derince, a circa 75 chilometri a sudest di Istanbul, sono al lavoro i soccorritori. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'esplosione che ha colpito un deposito di grano. Video diffusi sui social mostrano colonne di fumo. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

