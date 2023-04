Trump chiede rinvio processo per aggressione sessuale: “Troppa attenzione mediatica”

(Adnkronos) – Donald Trump ha chiesto il rinvio, di almeno un mese, dell'inizio del processo per diffamazione e aggressione sessuale ai danni di Elisabeth Jean Carroll, che dovrebbe iniziare il 25 aprile a New York, affermando che vi è ancora troppa attenzione mediatica dopo la sua incriminazione per il processo legato alla vicenda Stormy Daniels. L'avvocato dell'ex presidente, Joe Tacopina, ha spiegato che la proroga servirebbe a "raffreddare" la situazione ed evitare che i giurati possano venire suggestionati e influenzati. "Il presidente Trump è un argomento costante nei media, ma la situazione attuale è particolare perché la recente copertura mediatica fa riferimento a una presunta condotta sessuale inappropriata, lo stesso tema che è al centro di questo processo", ha scritto Tacopina nella sua richiesta al giudice Lewis Kaplan. Carroll accusa Trump di aver violentata negli anni '90 in un camerino di un grande magazzino newyorkese e anche di averla diffamata per averla accusata di mentire a riguardo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

