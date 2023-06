Trump al contrattacco: denuncia per diffamazione a donna che l’ha accusato di stupro

(Adnkronos) – Controffensiva legale di Donald Trump che cita E Jean Carroll per diffamazione sostenendo che la donna lo ha falsamente accusato di stupro, dal momento che la giuria del processo civile, che ha condannato l'ex presidente per aver diffamato ed aggredito sessualmente Carroll ha determinato che non ci fu stupro quando Trump, negli anni novanta, aggredì la donna nei camerini di un grande magazzino newyorkese. La mossa di Trump arriva dopo che Carroll, alla quale l'ex presidente deve pagare 5 milioni di danni decisi dalla giuria lo scorso maggio, ha denunciato una seconda volta il tycoon per diffamazione, per le parole contro di lei che ha pronunciato dopo la sentenza, chiedendo altri 10 milioni. Da parte sua Trump – che ha fatto anche ricorso contro la sentenza di condanna – chiede che la donna ritratti le accuse di stupro e anche una non specificata somma per danni. —internazionale/[email protected] (Web Info)

