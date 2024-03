Trofeo Scacchi a Scuola, il “Bianchi in moto” sabato 23 all’Istituto Simonetta Salacone

Il trofeo romano si svolge in contemporanea con altre regioni italiane e conferma l’intesa tra il mondo della formazione e la disciplina scacchistica

Sono 56 le squadre, rappresentative di 36 istituti per un totale di 300 giocatori, che sabato 23 marzo animeranno la selezione provinciale del Trofeo Scacchi a Scuola organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Il “bianchi in moto” – formula di rito con cui gli arbitri avviano le competizioni – avverrà alle ore 9.30 presso la scuola media Rosa Parks dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone diretto dalla Professoressa Rosanna Labalestra, nella zona di Centocelle.

Sotto la supervisione del Comitato Regionale Lazio, presieduto dall’avvocato Domenico Zibellini supportato dal responsabile Paolo Andreozzi della Scuola Popolare di Scacchi, la competizione è suddivisa in 7 categorie. Aperta a tutti gli Studenti della scuola Primaria e Secondaria (inferiore e superiore) la competizione scacchistica ha in palio l’accesso alle selezioni regionali che si terranno sempre all’Istituto Salacone il prossimo 20 aprile, in vista delle finali nazionali di Montesilvano nel prossimo maggio.

La manifestazione nel Lazio si svolge in contemporanea, con qualche differita, con altre regioni italiane e conferma l’intesa tra il mondo della formazione e la disciplina scacchistica, il cui rilancio con l’avvento di internet e soprattutto dopo il periodo di confinamento del Covid sembra ormai inarrestabile.