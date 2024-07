Trasporti Roma, luglio è finito, a che punto sono i lavori della Metro C?

Per rimanere informati su tutte le chiusure e i lavori in corso sulle linee della metropolitana di Roma ecco come fare

Roma Metropolitane ha recentemente aggiornato lo stato di avanzamento dei lavori della linea C della metropolitana. La tratta San Giovanni-Colosseo è in fase avanzata, con il completamento previsto entro la fine del 2024 e l’inaugurazione nella prima metà del 2025. Scopriamo i progressi e le prossime fasi di sviluppo.

Metro C di Roma: lavori al termine per la tratta San Giovanni-Colosseo

Siamo vicini ad un importante potenziamento del sistema di trasporto pubblico della Capitale con l’apertura della nuova tratta della linea C della metropolitana, perché, secondo l’ultimo “Notiziario Cantieri” pubblicato da Roma Metropolitane, la tratta San Giovanni-Colosseo, iniziata nell’aprile 2013, è ormai prossima alla conclusione. I lavori termineranno entro la fine del 2024, permettendo l’inaugurazione nella prima metà del 2025.

Stato di avanzamento dei lavori

I lavori lungo la linea hanno raggiunto una fase molto avanzata, le gallerie della linea vedono già completata la posa dei binari, l’ancoraggio della linea di contatto per l’alimentazione dei treni e la realizzazione delle banchinette di emergenza.

Sono stati installati tutti gli impianti previsti, tra cui illuminazione, diffusione sonora, videosorveglianza, telefonia, pulsanti di emergenza e sistema idrico-antincendio.

Dettagli sui cantieri

Nella stazione di Porta Metronia continua il ricollocamento della “domus del comandante” e dei mosaici scoperti durante gli scavi, sono in corso anche l’installazione delle passerelle metalliche per la visita degli ambienti e le attività di sistemazione superficiale.

All’interno delle stazioni Colosseo e Porta Metronia, si lavora sulla parte impiantistica: al piano atrio sono già stati montati i tornelli di ingresso e uscita, oltre al box dell’agente di stazione, al piano banchine è in corso la posa dell’impianto di illuminazione, dei pulsanti di emergenza e dei pannelli informativi per i passeggeri.

Stazione Colosseo e altre opere in corso

Presso la stazione Colosseo, nei corridoi di interconnessione tra le linee B e C, è in corso la posa della pavimentazione in gres, sono state inoltre ultimate le strutture in calcestruzzo armato per il lucernario che permetterà di vedere il Colosseo dall’interno della stazione.

Nel pozzo di intertratta di piazza Celimontana, sono in corso i lavori per il posizionamento delle ultime dotazioni impiantistiche ed emergenziali, oltre alla risistemazione degli spazi in superficie.

Nuove stazioni in arrivo

Il cantiere della nuova stazione Venezia, iniziato nell’estate 2023, sta procedendo con le attività della “Macrofase 1”, che coinvolge l’area centrale di piazza Venezia e il tratto di via dei Fori Imperiali vicino al Vittoriano.

Il futuro della Metro C

Con la conclusione delle attività attuali, si prevede che i lavori sulla tratta successiva, da piazza Venezia a Farnesina, inizieranno dopo il Giubileo.

Metro A: il calendario delle chiusure aggiornato

A partire da agosto, diverse tratte e stazioni della metro A di Roma subiranno chiusure temporanee per lavori di ammodernamento e manutenzione, Atac ha pubblicato il calendario delle chiusure, includendo sospensioni di servizio e sostituzioni con autobus navetta. Ecco il programma completo per i prossimi mesi.

Metro A: chiusure e aggiornamenti sui lavori in corso

La linea A della metropolitana di Roma continua a subire interventi di ammodernamento e manutenzione, Atac ha aggiornato il calendario delle chiusure, che coinvolgeranno una tratta centrale e tre stazioni da agosto a novembre, a causa di nuove esigenze emerse durante i lavori.

Chiusure di agosto

Dal 10 al 25 agosto, la tratta Termini-Battistini sarà chiusa al servizio viaggiatori, in questo arco di tempo, sarà attivo il bus sostitutivo MA6, che percorrerà la linea con fermate corrispondenti alle stazioni, ad eccezione di Spagna, dove si dovrà scendere su via Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Sardegna. Il servizio MA6 coprirà l’orario diurno, mentre dalla domenica al giovedì, dopo le 21:00, l’intera linea A sarà sostituita dal bus navetta “MA”.

Motivazioni e tempistiche

La chiusura si è resa necessaria per ottimizzare la sostituzione dei binari, che ora poggeranno su una platea senza ballast, un materiale tradizionalmente usato per stabilizzare le traverse al suolo, il rallentamento delle operazioni dovuto alla distanza del cantiere dal deposito di Osteria del Curato, in zona Anagnina, verrà recuperato grazie alla chiusura completa per 15 giorni. La riattivazione del servizio ordinario è prevista per il 6 dicembre.

Stazioni chiuse per restyling

Le stazioni Ottaviano e Spagna rimarranno chiuse per lavori di restyling e ammodernamento: Ottaviano riaprirà il 10 settembre, mentre Spagna sarà riattivata il 4 ottobre.

Questi interventi, realizzati in partenariato pubblico-privato con IGP Decaux, trasformeranno completamente gli ambienti delle stazioni, anche la stazione Cipro è interessata dai lavori, ma non sarà chiusa.

Manutenzione straordinaria

La stazione Furio Camillo chiuderà dal 19 agosto al 6 novembre per la manutenzione straordinaria delle scale mobili, perché, dopo la recente riattivazione degli ascensori, Atac ha deciso di anticipare questi lavori, inizialmente previsti per il 2025, con il fine di garantire la massima accessibilità durante l’Anno Santo. Questi interventi, simili a quelli effettuati su Vittorio Emanuele, non comporteranno un ammodernamento degli ambienti di stazione.

Segui gli aggiornamenti

Per rimanere informati su tutte le chiusure e i lavori in corso sulle linee della metropolitana di Roma, e per conoscere gli aggiornamenti futuri sul trasporto pubblico della città, visitate il nostro blog. Troverete notizie, approfondimenti e il calendario aggiornato delle chiusure.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana