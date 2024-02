Tram 8: inizia lunedì 19 febbraio il periodo di prova sulla linea completa

A partire da lunedì 19 febbraio, i tram inizieranno le prove lungo l’intera tratta della linea 8, segnando un importante passo verso il ripristino completo del servizio. Le prove del tram 8 saranno svolte lungo tutto il percorso, da piazza Venezia a Casaletto. Dopo i lavori di manutenzione e adeguamento, finalmente si avvicina il momento in cui i tram potranno essere testati lungo tutto il tracciato.

Come consuetudine, queste prove avverranno senza passeggeri a bordo, per garantire la massima sicurezza e di valutare accuratamente il funzionamento del sistema.

Attualmente, il tram 8 è ancora sostituito dalla linea 8BUS, in attesa dell’approvazione da parte dell’ANSFISA, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l’ente autonomo preposto alla sicurezza di ferrovie, trasporti pubblici veloci, strade, autostrade e gallerie.

Si prevede che questa autorizzazione possa essere concessa entro la fine di febbraio, consentendo così il pieno ripristino del servizio tramviario.

I recenti lavori di manutenzione hanno coinvolto diverse sezioni della linea, con interventi mirati in particolare sui tratti di 145 metri vicino al ponte Garibaldi e 430 metri nei pressi del Colosseo. Questi interventi sono stati necessari per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle vetture che transitano da e per il deposito.

Si prevede che il tram 8, insieme alle altre linee tramviarie, riprenderà le normali fermate tra maggio e giugno, in coincidenza con i lavori di adeguamento del deposito di Porta Maggiore.

Questo segna un ulteriore passo avanti verso il completo ripristino del servizio e l’offerta di un trasporto pubblico efficiente e affidabile per la città di Roma.

Andrea Castano, Odissea Quotidiana