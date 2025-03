Tragedia nella notte su via Cristoforo Colombo: 43enne perde la vita in un incidente

Un’altra tragedia si è consumata sulle strade della Capitale. La scorsa notte, intorno all’1:30, un terribile incidente ha strappato alla vita un uomo di 43 anni, dj per passione e titolare di un negozio d’abbigliamento. Mentre percorreva via Cristoforo Colombo a bordo della sua auto, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro un semaforo agganciato alla barriera spartitraffico all’incrocio con via Rosa Guarnieri Carducci, nei pressi dell’ex Fiera di Roma. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

23 vittime della strada a Roma

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. I vigili urbani del IX Gruppo Eur, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, non risultano coinvolti altri veicoli, ma ulteriori accertamenti sono in corso, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Secondo i primi rilievi, l’auto del 43enne stava procedendo sulla corsia centrale della carreggiata in direzione centro quando, per cause ancora da accertare, ha colpito la base in cemento che separa le due corsie. L’auto ha poi continuato la sua corsa fuori controllo per alcuni metri, prima di arrestarsi definitivamente. Gli inquirenti non escludono che la vittima possa aver avuto un colpo di sonno o un malore improvviso. Per questo motivo, è stata disposta l’autopsia, che dovrà chiarire se vi siano stati fattori fisiologici alla base della perdita di controllo del veicolo.

Questo ennesimo incidente porta a 23 il numero delle vittime della strada a Roma e provincia dall’inizio del 2025, un dato allarmante che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella Capitale.

Incidente su corso Vittorio Emanuele: frenata improvvisa su un bus Atac, sette feriti

La giornata di martedì 4 marzo è stata segnata anche da un altro episodio che ha messo in evidenza i pericoli della viabilità cittadina. Alle 10 del mattino, su corso Vittorio Emanuele, un autobus Atac della linea 46 è stato costretto a frenare bruscamente per evitare una collisione con un’auto NCC (noleggio con conducente) che, secondo la versione dell’autista del mezzo pubblico, avrebbe tagliato la strada improvvisamente.

A causa della repentina frenata, sette passeggeri che si trovavano in piedi nel corridoio del bus sono caduti violentemente a terra. Uno di loro, trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni in codice giallo, ha riportato la sospetta frattura di alcune costole. Gli altri hanno subito contusioni e sono stati soccorsi al pronto soccorso del Santo Spirito, dove sono stati trasportati dalle ambulanze dell’Ares 118. Un altro passeggero ha rifiutato il ricovero e si è allontanato autonomamente dal luogo dell’incidente.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare il conducente dell’auto NCC, che si sarebbe dato alla fuga dopo la manovra azzardata. Secondo le testimonianze, la vettura, di colore scuro, viaggiava a velocità sostenuta e avrebbe improvvisamente invaso la corsia del bus, costringendo il conducente Atac a un’azione d’emergenza per evitare l’impatto. Gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per risalire al responsabile dell’accaduto.