La notizia arriva Soldano, cittadina ligure nei pressi di Imperia. Una donna di 53 anni, Patrizia La Marca, è deceduta dopo essere stata assalita da un cane, di proprietà di suo fratello.

I fatti

Le urla della donna, assalita dall’animale, hanno subito allarmato i vicini che, spaventati dall’accaduto, sono accorsi per prestare aiuto. Giunti sul posto poco dopo, i carabinieri sono intervenuti aprendo il fuoco nei confronti del cane. Si tratta di un rottweiler, rimasto ferito.

La donna, un dirigente di un marchio nella grande distribuzione, si stava occupando dell’animale poiché il fratello, in ferie, era assente dalla propria abitazione. Sul posto intanto, personale sanitario vigili del fuoco ed elisoccorso.

La vittima, giunta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni disperate, è deceduta dopo qualche ora. Troppo gravi evidentemente le ferite riportate all’addome, alla testa, alle spalle e alle braccia. Per i medici, che hanno tentato di tenere in vita la paziente c’è stato poco da fare.

Le indagini

Intanto sono state aperte delle indagini per tutti gli accertamenti del caso. In corso ricostruzioni per cercare di comprendere meglio le dinamiche della tragedia e la causa scatenante dell’aggressione.

Da quanto si apprende il primo ad aver provato ad allontanare l’animale dalla donna sarebbe stato un vicino. L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe provato a tenere a bada il cane mediante una scopa.

Nel frattempo il rottweiler potrebbe non essere abbattuto, poiché è una prassi non più prevista dalla legge. Il molosso sarà probabilmente affidato a un istruttore, al fine di provare un recupero.

Intanto la comunità è in lutto per la tragedia. Sul web, centinaia i messaggi di cordoglio arrivati a margine della triste vicenda.

