Tour de France 2023, 16esima tappa: programma della crono, come vederla in tv

(Adnkronos) – La 16esima tappa del Tour de France 2023, la cronometro di 22,4 km da Passy a Coumbloux, oggi può dare una spallata alla classifica generale e alla corsa per la maglia gialla. Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) difende la prima posizione con 10’’ di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates). Il percorso prevede i primi 4 km in pianura, poi la leggera salita della Côte de la Cascade de Coeur (1,3 km all'8,5%). La fase decisiva corrisponde all’ascesa di 2,5 km che porta al Côte de Domancy con una pendenza media del 9,4%. Il finale è insidioso con 3 km di falsopiano (pendenza al 5%) prima del traguardo. In tv, la tappa numero 16 è in diretta in chiaro su Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2. A pagamento, per gli abbonati, diretta su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è disponibile su RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo. —[email protected] (Web Info)

