Tornano i tram e i cantieri: Togliatti, Tangenziale Sud e Linea 19, il punto della situazione

A Roma i tram tornano protagonisti della mobilità urbana. In questi giorni, tra cantieri aperti, progettazioni in corso e vecchie glorie pronte a rientrare in servizio, la rete tramviaria della Capitale torna al centro del dibattito.

Vediamo insieme cosa sta succedendo, a che punto siamo con i lavori e quali novità aspettano i cittadini nei prossimi mesi.

Tramvia Togliatti: lavori in corso, ma il tempo stringe

Partiamo da uno dei cantieri più attesi e osservati: la tramvia Togliatti, una linea strategica da Ponte Mammolo a Subaugusta che dovrebbe tagliare trasversalmente la città collegando ben tre linee metropolitane (B, C e A). Un progetto finanziato con fondi del PNRR, che impone una scadenza rigida: 30 giugno 2026, pena la perdita del finanziamento.

Eppure, ad oggi, lo stato di avanzamento dei lavori appare ancora lento e disomogeneo: a maggio 2025, un anno dalla data limite, i cantieri sono operativi in alcuni tratti, ma il grosso del tracciato attende ancora importanti interventi.

Al momento si lavora in zona Ponte Mammolo, dove l’asfalto è stato fresato fino a via degli Alberini, mentre da lì fino a viale Fernando Santi si stanno delimitando le aree di cantiere, rendendole inaccessibili a pedoni e ciclisti.

Un secondo fronte attivo si trova a sud della stazione Togliatti, fino a piazzale Pino Pascali, dove si stanno predisponendo le terre per la costruzione della rampa che scavalcherà la linea ferroviaria FL2, una delle opere più complesse dell’intero tracciato.

Più a sud, però, in direzione Subaugusta, tutto è fermo, nessun cantiere visibile oltre piazzale Pino Pascali, e resta da capire se il ritmo attuale sarà sufficiente a rispettare i tempi imposti dal PNRR.

In parallelo, sono partite anche le operazioni propedeutiche alla costruzione del nuovo deposito tramviario in via Gino Severini, struttura fondamentale per l’esercizio della linea.

Tram Tangenziale Sud: un progetto ambizioso

Mentre la Togliatti avanza con fatica, prende forma un altro progetto strategico: la tramvia Tangenziale Sud, che rappresenterebbe un naturale prolungamento della Togliatti fino a Trastevere, passando per Laurentina, San Paolo e Marconi.

Un tracciato da 15 km che connetterebbe periferie e snodi ferroviari, migliorando in modo radicale l’intermodalità nel quadrante sud della città.

Ma prima che si posi la prima rotaia, serve superare lo scoglio più delicato: il tratto sotto il Parco Archeologico dell’Appia Antica, una zona vincolata, dove il precedente progetto (opzione 3B) era stato bocciato per l’impatto paesaggistico e archeologico.

Il 22 maggio, un tavolo tecnico tra Roma Capitale e l’Ente Parco ha riacceso la speranza di trovare una soluzione condivisa, in ballo c’è la possibilità di presentare un progetto unificato (Trastevere-Laurentina con prosecuzione fino a Subaugusta) e ottenere un maxi finanziamento da 370 milioni di euro.

Se il confronto tecnico porterà a un via libera, la Tangenziale Sud potrebbe diventare una delle infrastrutture più significative per la Roma dei prossimi decenni.

Il ritorno del Tram 19 a Prati: un pezzo di storia che rinasce

Tra cantieri e nuove linee, arriva anche una notizia che renderà felici molti utenti del trasporto pubblico romano: la linea 19 tornerà a viale delle Milizie, nel cuore di Prati.

La decisione è stata formalizzata da una memoria di Giunta, con l’obiettivo di realizzare un capolinea provvisorio da utilizzare con tram bidirezionali.

Si prevede di inserire uno scambio a forbice in prossimità di via Barletta o un piccolo prolungamento prima di via della Giuliana e iI lavori, finanziati probabilmente con la prossima variazione di bilancio estiva, dovrebbero partire a inizio 2026, e il servizio potrebbe essere ripristinato nella seconda metà del prossimo anno.

Un ritorno che pone rimedio alla frettolosa decisione di sospendere parzialmente la linea in occasione della pedonalizzazione di via Ottaviano, che aveva di fatto escluso Prati dalla rete tramviaria, e che potrebbe preludere in futuro, anche a un ripristino del capolinea storico a piazza Risorgimento.

La vori sulla rete tramviaria: ripartono il 5 e il 14, si ferma il 2

Intanto, dal 26 maggio cambiano anche le linee in esercizio: tornano regolarmente i tram 5 e 14, di conseguenza verrà soppressa la temporanea linea 514, sarà inoltre ripristinata anche la linea 8.

Al contrario, viene sospesa fino al 21 giugno la linea 2, per lavori ai binari su via Flaminia, la linea sarà sostituita da bus, e il tram 19NAV verrà deviato.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana