Tony Colombo e Tina Rispoli, chi è la coppia arrestata nel blitz anticamorra

(Adnkronos) – Ci sono anche Tony Colombo e Tina Rispoli tra le persone arrestate oggi, 17 ottobre 2023, dal Ros e dai carabinieri di Napoli nella vasta operazione anticamorra che ha disarticolato il clan Di Lauro. La coppia è diventata nota al pubblico nazionale per diverse comparsate in tv, anche nel corso delle indagini condotte dai carabinieri tra il 2017 e il 2021. Nato a Palermo, 37 anni, Antonino Colombo incide album neomelodici fin da bambino. Noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione come concorrente al programma Rai 'Ballando sotto le stelle' nel 2014, negli ultimi anni la sua notorietà era legata soprattutto alle nozze trash con Tina Rispoli. Il suo tour lo avrebbe portato ad esibirsi a Milano il 21 ottobre ed aveva tenuto un concerto a Roma pochi giorni fa. Tra le sue canzoni più note c'è sicuramente "Ti aspetto all'altare", la più gettonata in cerimonie e serenate nel Napoletano. Tina Rispoli, all'anagrafe Immacolata Rispoli, è la vedova del boss scissionista Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto del 2012. Successivamente, la sua notorietà è rimasta legata al cantante neomelodico Tony Colombo. La coppia si è sposata nel 2019 con una cerimonia trash con tanto di corteo nuziale con carrozze, cavalli e giocolieri che creò il caos in corso Secondigliano e nella piazza principale di Napoli. Per via della calca dei fan all’esterno del Maschio Angioino dove si celebrò il rito civile, inoltre, intervennero anche i vigili urbani. Uno show non autorizzato dal Comune su cui è stata poi aperta un'inchiesta dalla Procura antimafia, poi archiviata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

