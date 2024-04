Tiramisù della domenica, mia zia lo fa così e lo mangia anche in gravidanza: è una scoperta | Tutti ne vanno pazzi

Tiramisù, non rinunciarci nemmeno se sei in dolce attesa. Ecco come puoi fare.

Indubbiamente fare a meno di un ottimo dolce a fine pasto, soprattutto durante il classico pranzo della domenica in famiglia, è davvero dura. Difatti anche chi solitamente tende a rifiutarlo nei giorni infrasettimanali in quel frangente decide di dire un bel sì innanzi alla tanto gustosa offerta. E se poi parliamo di uno squisito tiramisù far placare la Gola è ancora più dura.

Ovviamente possiamo acquistarlo già bello che pronto in pasticceria ma prepararlo con le nostre mani, all’interno delle nostre cucine, ha tutto un altro fascino. Tanto più che, se ci pensiamo bene, non è poi così complicato prepararlo. Dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo, non implica nemmeno spese eccessive per poterlo realizzare.

E poi piace praticamente a tutti quanti. Ok, ne esistono tantissime varianti, alcune delle quali decisamente fantasiose e che sovente prevedono pure l’inserimento della frutta, fragole in primis, ma noi qui stiamo parlando della sua versione classica che ha sempre il suo insindacabile perché.

Tiramisù, puoi mangiarlo anche in gravidanza, basta un piccolo escamotage

Tra l’altro, dati e sondaggi alla mano, pare che sia tuttora la preferita dagli italiani. Non per nulla è super proposta anche nei ristoranti. Fatto sta che se ci troviamo in stato interessante, temiamo di non poterci gustare questo strepitoso dolce. Il che è un vero peccato anche perché privarci di un piccolo peccato di gola quando abbiamo il pancione non è propriamente il massimo.

Il punto è che sia per la nostra salute che per quella della creatura che abbiamo in grembo dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione a ciò che ingeriamo e non solo alla sua quantità. Tuttavia se non vogliamo rinunciare a una fetta del nostro dolce del cuore basta solo seguire un piccolo accorgimento durante la preparazione. Siete pronti a scoprirlo insieme a noi?

Cuoci le uova oppure eliminale proprio

In sostanza non dovremo mai e poi mai utilizzare le uova crude, come siamo soliti fare quando ci apprestiamo a prepararlo con infinito amore per noi e i nostri cari nelle nostre cucine. E come possiamo risolvere questa situazione? Semplicemente scaldandole prima di unirle con cura alla crema.

Oppure possiamo anche, come ci dimostrano, e pure ampiamente per la verità, tanti cuochi e svariati food blogger sulle varie piattaforme Social, preparare un meraviglioso tiramisù anche senza uova. Al suo posto potremo usare la panna, rigorosamente montata, da aggiungere al mascarpone, senza però eccedere con la sua quantità.