Ti giri e scopri che sei nelle CITTÀ DELLE CORNA | Qui nel Lazio si tradisce un giorno sì e l’altro pure

Incredibile ma vero: non c’è proprio più speranza per le coppie che si trovano in questo luogo che ti indico.

Le coppie di oggi sembrano avere una relazione sempre più complicata con la fedeltà. Se un tempo il matrimonio e le relazioni a lungo termine erano sinonimo di stabilità e impegno, oggi il concetto di esclusività sembra vacillare più che mai. L’idea del per sempre appare sempre più sfocata.

Il tradimento si insinua nelle dinamiche di coppia con una facilità disarmante. A contribuire a questa tendenza è sicuramente la società moderna, fatta di tentazioni a portata di click e di relazioni virtuali che, spesso, si trasformano in qualcosa di più concreto.

I social network, le app di incontri e persino le chat di lavoro offrono occasioni infinite per evadere dalla routine quotidiana, magari iniziando con una conversazione innocente e finendo in una situazione ben più compromettente. Ciò che una volta era complicato e rischioso, oggi diventa estremamente semplice: basta un messaggio, un incontro casuale o anche solo la curiosità per mettere in discussione un’intera relazione.

Perché si tradisce?

Ma cosa spinge realmente una persona a tradire? Al di là della mera attrazione fisica o del desiderio di trasgressione, spesso il tradimento affonda le radici in un problema molto più profondo: la mancanza di comunicazione all’interno della coppia. Quando il dialogo si spegne e la routine prende il sopravvento, ci si sente sempre più distanti.

Molti tradimenti, infatti, nascono dal bisogno di sentirsi ascoltati, desiderati o semplicemente capiti. Se il partner non è più in grado di fornire quell’attenzione emotiva necessaria, si cerca altrove qualcuno che possa colmare quel vuoto. La connessione emotiva diventa fragile: il tradire è solo una conseguenza non premeditata.

La città delle corna qual è?

Rtl.it ha diffuso le informazioni in merito. Se c’è una regione in cui i tradimenti abbondano, quella è il Lazio. Non si tratta di una singola città, ma di un fenomeno diffuso tra Roma e dintorni, dove il numero di relazioni extraconiugali sembra superare di gran lunga quello di altre regioni italiane. Secondo una recente ricerca, le donne laziali tradiscono più degli uomini, con un 10% in più di avventure rispetto ai loro partner. Un dato che va controcorrente rispetto alle statistiche globali, che vedono solitamente gli uomini come i principali protagonisti dell’infedeltà.

Ma attenzione: i maschi, anche se tradiscono meno, iniziano prima. Sempre secondo la ricerca, già due anni prima di sposarsi molti uomini hanno già avuto una scappatella. Ma non è tutto: l’arrivo della primavera pare fondamentale. Secondo gli esperti, l’aumento delle ore di luce solare stimola la produzione di dopamina, che ha un effetto ancora più pronunciato nelle donne. Invece agli uomini accade con il testosterone alle stelle: ricercano novità.