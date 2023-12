Test della personalità, scegli uno di questi 4 tagli di capelli e scopri qual è la città più adatta a te

Tra i tanti test della personalità c’è quello inerente al taglio di capelli. Se rispondete alle domande con la massima attenzione, la risposta vi lascerà a bocca aperta! Provare per credere

Tutte le donne nell’arco della loro vita si recano in un salone di bellezza per curare i propri capelli e per questo motivo si affidano ai migliori parrucchieri in circolazione. Federico Fashion Style, per esempio, e l’hair stylist preferito dei Vip, tra cui Valeria Marini e Giulia De Lellis.

In realtà bisognerebbe scegliere un taglio in base alle proporzioni del proprio viso. Una ricerca dell’università della California di San Diego tempo fa ha pubblicato una ricerca in cui è stato riferito che è fondamentale tener conto della distanza fra gli occhi e la distanza tra gli occhi e la bocca.

Il bob, per esempio, non va bene a chi ha un viso tondo. La frangia è adatta per chi ha gli zigomi pronunciati e la scalatura è idonea per chi avvisi rotondi o molto squadrati.

Tante sono le novità che di volta in volta vengono proposte al pubblico femminile e il risultato è sempre fenomenale. Per l’autunno 2023, per esempio, si prediligono i tagli pixie, shag, mullet con colori caldi. Anche in questo caso sono stati realizzati dei test della personalità.

Test della personalità dei 4 tagli di capelli

Ci sono quattro differenti tagli di capelli e la scelta può spiegare tanto sulla personalità. I capelli molto corti denotano un’indole pacata e incline alla praticità nella vita quotidiana. I capelli medi che arrivano alla nuca sono scelti da coloro che hanno una personalità diretta, istintiva e piuttosto egocentrica.

Per quanto riguarda i capelli sotto le spalle denotano una persona elegante e che ha consapevolezza del proprio fascino. Infine i capelli molto lunghi sono sinonimo di romanticismo e di passionalità. La fantasia dei creatori di testi psicologici è andata ben oltre. Stavolta a ogni taglio è stata associata una città.

A ogni taglio…la sua città

C’è un altro test, invece, che riguarda la città che potrebbe fare al caso nostro in base al nostro look. I capelli corti e medio lunghi sono sinonimo di praticità, di conseguenza la giornata è programmata proprio per riuscire a fare tutto in 24 ore. Tipica scelta di coloro che vivono in una realtà urbana che non si ferma mai, come le grandi metropoli.

Chi opta per un taglio lungo, come detto prima, mostra il lato romantico della propria personalità. Di conseguenza lo si può associare a città come Parigi, luogo prediletto degli innamorati.