Terzo Polo, Renzi: “Il progetto è vivissimo”

(Adnkronos) – "Sono nella fase zen… Il progetto del Terzo Polo è talmente importante che non vale la pena di litigare. Io la penso così". Così Matteo Renzi alle telecamere di Fanpage e del Fatto Quotidiano. "E' tutto già deciso, la tempistica è decisa". Italia viva si scioglie a giugno? "Quando si è fatto il congresso, quando nasce il partito nuovo si sciolgono quelli vecchi". Ci sarà un contendente di Italia viva al congresso? "Io non lo sono. Io ho preso l'impegno di fare un passo di lato e do una mano dall'esterno. Ho fatto un passo indietro perché il progetto parta". Ma il progetto è ancora vivo? "Il progetto è vivissimo e lotta insieme a noi". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

