Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Umbertide in provincia di Perugia

Intorno alle 16:05 di giovedì 9 marzo, è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con una profondità 9.8 Km.

Le caratteristiche del sisma

Secondo l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) l’epicentro del sisma si è stato registrato a circa 5 km a est di Umbertide, in provincia di Perugia, con una profondità di 10 km, a 9 Km da Montone, a 16.7 Km da Gubbio.

Il terremoto è stato avvertito in tutto il Centro Italia, comprese Toscana e Marche. Non sono al momento segnalati danni a persone o cose. La circolazione dei treni è stata sospesa per precauzione.

La prima scossa è stata così forte da far tremare la terra fino a Firenze, Terni, Pesaro e Orvieto. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha dichiarato che i pompieri e la Protezione Civile stanno effettuando le verifiche del caso, accertando eventuali danni cominciando dagli ospedali e dalle scuole, anche se al momento non sono state riportate segnalazioni di danni a persone o cose. Inoltre il sindaco ha riferito che molte persone sono scese in strada e che la scossa è stata avvertita in modo distinto e chiaro.

Le reazioni social

Sono state molte le reazioni al terremoto sui social. Ecco le testimonianze pubblicate appena dopo l’avvertimento del movimento tellurico: “Appena sentita in centro a Perugia, molto lunga e molto forte e tantissima paura”; “ho sentito una scossa forte, la mia casa ha tremato. Voi tutto bene?”. Una ragazza scrive su Facebook: “Il mio divano si è mosso”; su Twitter: “L’ho sentito io in provincia di Arezzo santo cielo, l’unica del mio ufficio e mi prendevano per pazza“.

Infine, Eugenio Giani, governatore della Toscana, in una nota diffusa sui social ha dichiarato: “Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione“. Al momento non si segnalano danni importanti. All’Università di Perugia domani saranno sospese le lezioni.

