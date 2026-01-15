Termini sotto controllo: blitz “ad alto impatto”, oltre 500 identificati e interventi anche su negozi e decoro

Il “cuore” dell’intervento è partito dai ballatoi di via Giolitti, una zona che i romani conoscono bene e che spesso fa parlare di sé per giro di microcriminalità e tensioni quotidiane

Nel pomeriggio, l’area di Roma Termini è stata teatro di un servizio straordinario della Polizia di Stato: un’operazione capillare che ha battuto palmo a palmo i punti più sensibili vicino allo scalo ferroviario. Il risultato ufficiale parla di oltre 500 persone controllate, 4 arresti, 6 denunce e 17 cittadini extracomunitari accompagnati all’Ufficio Immigrazione per gli accertamenti sulla posizione in Italia.

Termini sotto controllo: dai ballatoi di via Giolitti a piazza dei Cinquecento

Il “cuore” dell’intervento è partito dai ballatoi di via Giolitti, una zona che i romani conoscono bene e che spesso fa parlare di sé per presenze stabili, giro di microcriminalità e tensioni quotidiane. Da lì i controlli si sono allargati verso piazza dei Cinquecento, via Manin e le strade limitrofe, quelle dove si incrociano pendolari, turisti, lavoratori, ma anche persone in difficoltà che vivono la stazione come riparo. A supporto, anche il I Reparto Volo per la perimetrazione dell’area.

Termini sotto controllo: droga, reati predatori e porto di oggetti pericolosi

I target dichiarati dell’operazione sono quelli che, da anni, alimentano l’allarme nell’area: spaccio, reati contro la persona e il patrimonio, verifiche legate all’immigrazione clandestina. I numeri diffusi indicano 4 arresti per reati collegati a stupefacenti e reati contro persona e patrimonio; le 6 denunce riguardano fattispecie analoghe e anche porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Un dispositivo costruito con Reparti mobili, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparti Prevenzione Crimine e Unità cinofile antidroga.

Termini sotto controllo: controlli nei negozi e Guardia di Finanza in azione

La novità, rispetto all’immagine del “solo pattugliamento”, è l’approccio che incrocia anche la parte amministrativa: i Commissariati competenti hanno svolto verifiche in alcune attività commerciali, mentre la Guardia di Finanza ha operato sul fronte dell’evasione fiscale. Il report ufficiale parla di 10 attività imprenditoriali controllate e di una sanzione per violazioni sulla certificazione dei corrispettivi.

Un segnale chiaro: la legalità, qui, non riguarda solo strada e spaccio, ma anche regole che incidono su concorrenza e correttezza commerciale.

Termini sotto controllo: Ama, bonifiche e più luce nei punti critici

Dentro questa giornata di controlli c’è anche un capitolo che i residenti chiedono da tempo: il decoro. Ama è intervenuta con una bonifica degli spazi pubblici, in continuità con attività già avviate nelle settimane precedenti.

Nel bilancio della Questura si ricorda anche il potenziamento dell’illuminazione in punti critici come piazza dei Cinquecento e via Manin, insieme al lavoro sulle aree interne dello scalo, dove operano Polizia ferroviaria e pattuglie sulle stazioni della metropolitana. Termini resta un termometro della città: quando qui cambia il passo, lo percepisce tutta Roma.