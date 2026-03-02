Roma, la truffa dello scontrino al bancomat parte da un foglietto lasciato lì

I Carabinieri hanno diffuso consigli pratici, utili nelle città del Lazio e nell’area romana, dove gli sportelli automatici sono ovunque e il via vai è continuo

Ci sono gesti che facciamo senza pensarci: inserire la carta, digitare il PIN, contare le banconote, poi quel foglietto che spunta dalla fessura. Lo prendi e lo metti in tasca, oppure lo lasci dov’è perché “non serve”. E proprio lì, in quel secondo di leggerezza, si inserisce la “truffa dello scontrino al bancomat”, tornata in circolazione e rilanciata sui social da Truffa.net.

È una storia che sembra piccola, quasi domestica, ma che può diventare la miccia per raggiri più pesanti, spesso portati avanti con telefonate che sembrano ufficiali.

Ricevuta ATM lasciata in giro: il dettaglio che accende il raggiro

Il primo passo non è un colpo da film: è un’azione silenziosa. Qualcuno passa dopo di te, guarda vicino all’ATM o fruga nel cestino accanto allo sportello automatico, recupera scontrini abbandonati. Dentro ci sono dettagli che a molti sembrano innocui: data e ora dell’operazione, importo, saldo disponibile, parte del numero del conto o di altre informazioni stampate in modo parziale.

Non bastano per svuotare un conto in modo diretto, ma possono trasformarsi in un “biglietto da visita” per convincere una persona che dall’altra parte del telefono c’è davvero qualcuno “della banca”.

Secondo l’analisi pubblicata da Truffa.net, il raggiro si muove così: il truffatore raccoglie il foglietto, poi costruisce una storia, spesso con frasi brevi e tono deciso: “Abbiamo rilevato un’operazione anomala”, “Serve una verifica”, “C’è un tentativo di accesso”. La credibilità, però, arriva quando cita un dato reale: l’importo del prelievo, l’orario, il giorno. A quel punto la vittima pensa: “Se lo sa, allora è vero”.

La chiamata del falso operatore: quando ti chiedono OTP e credenziali

Ed ecco il secondo tempo, quello pericoloso. La telefonata, in molti casi, mira a ottenere ciò che non va mai condiviso: codici temporanei (OTP), credenziali di home banking, autorizzazioni su app, conferme di sicurezza. Il truffatore può presentare la richiesta come un passaggio “di blocco” o “di ripristino”, usando parole che danno un senso di urgenza. E l’urgenza, si sa, spegne il ragionamento: si risponde in fretta, si obbedisce, si “conferma”.

Questa è la parte che trasforma un foglietto lasciato al bancomat in un rischio concreto. Non è la carta di carta a rubarti i soldi, ma la catena che parte da quel dettaglio e arriva alla manipolazione al telefono.

Perché se ne parla tanto: il video virale e la paura del quotidiano

A rendere evidente quanto il tema sia sentito basta un dato: Truffa.net ha indicato che un video pubblicato sul proprio profilo TikTok il 18 febbraio 2026 ha raggiunto 76.654 visualizzazioni, con 436 like, 429 condivisioni e 84 salvataggi in poche ore. Numeri che raccontano una cosa semplice: le persone temono le truffe che possono capitare mentre fai una cosa normale, come prelevare, o mentre corri in stazione, o quando stai pensando ad altro. Non serve essere esperti di tecnologia per finire nel mirino. Basta essere di fretta.

I consigli dei Carabinieri: tre mosse immediate che fanno la differenza

I Carabinieri di Lecce, provincia indicata come fra le più colpite, hanno acceso i riflettori sul fenomeno e hanno diffuso consigli pratici, utili anche nelle città del Lazio e nell’area romana, dove gli sportelli automatici sono ovunque e il via vai è continuo.

Primo: non lasciare mai lo scontrino al bancomat. Se non ti serve, distruggilo subito. Non basta buttarlo: deve diventare illeggibile. Secondo: mai dare dati bancari al telefono. Nessuna banca ti chiede credenziali, PIN o OTP in chiamata. Se qualcuno insiste, chiudi e richiama il numero ufficiale della tua banca, preso da sito o documenti. Terzo: attiva notifiche SMS o push sui movimenti del conto, così ti accorgi subito se succede qualcosa che non riconosci.

C’è anche un quarto consiglio, più “umano”: se sei agitato o di fretta, rimanda. Nessuna procedura seria pretende una risposta immediata con codici e password. La fretta è l’alleata di chi truffa.

Piccoli gesti, grande protezione: l’attenzione che serve in città

La truffa dello scontrino al bancomat ci ricorda che la sicurezza passa anche da abitudini minime. In una città come Roma, dove viviamo di spostamenti e automatismi, i dettagli contano. Prendere quel foglietto, conservarlo o distruggerlo, può evitare che qualcun altro lo usi come pretesto per entrare nella tua vita. E se arriva la telefonata “perfetta”, con dati giusti e toni convincenti, la regola resta una: non dare nulla. La banca si verifica, non si “crede”.