Terme GRATIS, a meno di 1 ora da Roma vasche calde, panorama da sogno e puoi starci tutto il giorno | Relax senza spendere nemmeno 1 euro

Godetevi qualche ora di puro relax a costo zero immersi nelle acqua termali romane: ecco i luoghi da non perdersi.

Benefiche, miti e rilassanti, non c’è nulla di meglio delle acque termali per ricaricare le proprie batterie fisiche e mentali all’insegna del relax e del benessere. Non è tutto, sapete che a Roma potete farlo gratuitamente?

Proprio così, esistono dei luoghi immersi nel verde incontaminato della campagna laziale, ancora poco conosciuti, soprattutto tra i turisti, dove ci si può recare senza alcun bisogno di sborsare un centesimo.

Qui avrete modo di beneficiare di un trattamento personale unico e irripetibile, in grado di rimettersi in sesto in un batter d’occhio. A questo punto non ci resta che rivelarvi quali sono questi meravigliosi centri termali. Se vi trovate nelle vicinanze, fateci un pensierino, ne vale davvero la pena!

Le terme gratuite della Capitale

Nella zona nord di Viterbo, lungo via Francigena sono presenti le terme del Bagnaccio, suddivise in due zone: la prima è a pagamento e attrezzata con sedie e spogliatoio, l’altra è più piccola ma gratuita. Qui avrete modo di rilassarvi tra le calde acque naturali, e per chi desiderasse, c’è la possibilità di avventurarsi in una vasca di acqua fredda.

Poco distante c’è il Parco del Bullicame, che ospita le omonime terme. Qui si può scegliere di trascorrere il tempo in due vasche differenti, una circolare ma più piccola, e l’altra più ampia e allungata. Una particolarità di questo luogo è rappresentata da una lastra di pietra dove sono stati incisi i versi della Divina Commedia dove si cita proprio il Bullicame.

Relax e spensieratezza tra le acque termali del Lazio

Sempre in provincia di Viterbo ci sono le terme delle Masse di San Sisto, il cui accesso richiede una piccola quota, valida però per dodici mesi. Questo significa che dopo aver versato la somma, si può usufruire di questi spazi gratuitamente per un intero anno. L’area è costituita da ben due piscine ed include le docce e un bar.

Spostandosi verso Civitavecchia, si può raggiunge un altro luogo affascinante e paradisiaco, collocato a circa un’ora di auto dalla Capitale. Si tratta delle terme della Ficoncella, caratterizzate da docce, sedie, lettini e un’area ristoro. L’ingresso però non è completamente gratuito: si devono pagare tre euro ogni due ore, una quota che sale a 5 euro durante la sera. In entrambi i casi però il parcheggio è incluso.