Tatuaggio e arte: Marco Manzo è uno dei più famosi tatuatori al mondo

Tatuaggio e arte. Marco Manzo è un artista di fama internazionale, protagonista ed artefice al tempo stesso della rivoluzione del mondo del tatuaggio che negli anni 2000 entra a far parte a tutti gli effetti del mondo dell’arte e della storia artistica contemporanea. Il mondo del tatuaggio fa il proprio ingresso nel mondo dell’arte e della cultura infatti proprio grazie a Marco Manzo e al suo modo di lavorare.

L’ingresso del tatuaggio in chiesa: l’installazione di Manzo alla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli

Dal 21 marzo al 31 agosto nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli in piazza del Popolo, le installazioni del tatuatore romano, artista, scultore e designer. Padre Ceriani: “L’artista e i testi biblici sono entrambi permeati dall’ostinata fiducia in una possibilità di salvezza”

L’arte del tatuaggio entra in chiesa. È la prima volta, non era mai successo che i disegni incisi a ornare la pelle fossero accolti in chiesa, stavolta incisi nel marmo.

Una croce monumentale di 4 metri spicca bianca come il latte nelle ombre della chiesa che ha pianta circolare, sarà acquisita presso fondazione Zichichi a Erice. Un’altra più piccola è posizionata sull’altare. È la “Croce gloriosa dei miracoli”, fatta con tecniche e materiali diversi e che resterà nel patrimonio artistico della stessa chiesa.

Ai piedi dell’altare “la Maddalena pacificata” giace scoprendo la schiena tatuata, è santa, vittima, salva.

Dalle colonne escono 22 mani. Impugnano armi, corde, un’accetta, una pistola, sono arti fermati nell’attimo di ferire, senza più impeto di violenza, sembrano voler tornare indietro in un tempo in cui sia possibile non colpire. Due installazioni rappresentano le “mani della crocifissione”, sono riprodotte con la più assoluta precisione. Così come la violenza resta impressa in ogni sua più tattile prevaricazione.

La mostra, autorizzata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, è stata voluta dal rettore della Chiesa, padre Ercole Ceriani col sostegno di mons Daniele Libanori e l’approvazione di don Giuseppe Lorizio.

“La chiesa – continua Manzo – ha storicizzato e conservato grandi maestri e mai avrei pensato che avrebbero fatto entrare un artista che, come me, parte da qualcosa che credevo molto lontana dalla loro visione. Invece abbiamo in comune la riflessione sulla violenza, sul femminile. La volontà di non voler guardare dall’altra parte. Non si tratta solo di un esercizio di stile ma di un messaggio su cui mi è stata lasciata totale libertà di espressione”.

La mostra ha portato ad una dichiarazione di Mon.s Giuseppe Lorizio.

“LaChiesa è amica dell’arte e non le ripugna nessuna forma estetica autentica, neppure il tatuaggio. Mos Giuseppe Lorizio

Questa puo essere considerata una nuova tappa nella storia dell’arte, manzo è stato artefice di altre tappe importanti come l’ingresso stesso del tatuaggio nelle grandi mostre e nei musei di arte contemporanea.

Marco Manzo: artista tatuatore

Marco Manzo è stato curatore al Senato della Repubblica dei NUOVI LINGUAGGI DI ARTE CONTEMPORANEA e curatore al Macro Museo d’arte contemporanea, sia in Via di Testaccio che Via Nizza, nelle mostre che hanno legittimato il tatuaggio come forma d’arte e in mostre e rassegne che hanno definito con le Istituzioni e la Critica, il tatuaggio come forma d’arte riconosciuta.

Manzo nel tempo ha lavorato per far conoscere anche ad altri ambienti il mondo del tatuaggio ed elevare agli occhi di tutti il tatuaggio che un tempo era considerato solo in alcuni ambienti sociali quindi innalzando la figura professionale del tatuatore e e aumentando l’accettazione delle persone tatuate..

Manzo esegue sculture in bronzo, alluminio, ceramica, marmo tatuate. Il tatuaggio per sua natura è immortale e per lasciare per sempre il suo segno ha realizzato queste opere che hanno destato l’interesse di storici e critica, dando vita a quotazioni importanti in quanto testimoni di un cambiamento storico e volte a aumentare di quotazione nel tempo.