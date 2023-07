Tajani: “Pdl Forza Italia per adeguare a contratti collettivi tutti gli stipendi”

(Adnkronos) – "Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e misure di sostegno ai redditi più bassi". Questa la proposta di legge targata Forza Italia e presentata oggi alla Camera dal segretario di Fi Antonio Tajani e dal capogruppo azzurro a Montecitorio Paolo Barelli, insieme alle parlamentari Chiara Tenerini e Rosaria Tassinari. "E' un contributo che offriamo innanzitutto all'attenzione dei nostri alleati di maggioranza e al dibattito, se si vuole affrontare in maniera seria la questione dei salari dei lavoratori", ha affermato Tajani nel corso di una conferenza stampa. Obiettivo della pdl, ha spiegato il vicepremier, è quello di "adeguare ai contratti collettivi tutti gli stipendi". La proposta di legge prevede detassazione della tredicesima, degli straordinari e del lavoro notturno per tutti i lavoratori dipendenti con reddito fino a 25mila euro, nel limite massimo di 5mila euro annui per ciascun beneficiario. La copertura di questa misura, che è "strutturale e non una tantum", ammonta a 1 miliardo di euro: di questi, 700 milioni verrebbero recuperati con un "taglio lineare alla spesa dei ministeri" e 300 milioni sarebbero "a carico del fondo sociale per la formazione e l'occupazione". "Caro Antonio Tajani, molto felice di questa proposta, perché è esattamente, ripeto, esattamente, quanto previsto dalla nostra proposta sul salario minimo", ha scritto Carlo Calenda su Twitter. —[email protected] (Web Info)

