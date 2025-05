Taglio sulla pensione di giugno – Se manca questo modulo perdi 380€ | Controlla subito la voce nascosta nel cedolino

In arrivo pensioni più magre per milioni di italiani: si consiglia di consultare subito il cedolino per scoprire la propria situazione.

Cattive notizie per i pensionati d’Italia, che a partire da giugno 2025 si ritroveranno un importo della pensione più basso. Questi ultimi infatti saranno costretti a rinunciare a centinaia di euro, una somma che verrà prelevata anche nei mesi a seguire.

Si ricorda inoltre che ci sarà un leggero slittamento nella prossima erogazione della suddetta, considerato che il primo giorno bancabile è il 3 giugno (il primo è una domenica mentre il due è la Festa della Repubblica).

Ma come mai milioni di cittadini devono aspettarsi una pensione più bassa? Semplice, l’Inps ha cominciato a recuperare il denaro indebitamente percepito con i bonus anti-inflazione del 2022. Ma scopriamo quanti soldi si perderanno.

E’ giunto il momento di restituire il bonus

Nel corso delle prossime settimane, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è intenzionato a riprendere la somma equivalente erogata con i bonus anti-inflazione, calcolati a quel tempo in base al reddito provvisorio. Nel 2023 invece l’Inps ha avuto modo di analizzare effettivamente coloro che avessero i requisiti corretti per beneficiarne.

Si è quindi stabilito che se il reddito 2021 ha superato i 20 mila euro, dovrà essere restituita la somma di 150, che arriva a 200 euro con un reddito superiore a 35 mila euro. Per quanto riguarda il rimborso, i pensionati che hanno ricevuto entrambi i bonus si ritroveranno 50 euro mensili in meno per i prossimi 7 mesi, mentre chi ha usufruito di un solo bonus, la trattenuta avrà una durata di 4 mesi, sempre a partire dal mese di giugno.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il cedolino online

Per comprendere nel dettaglio la propria situazione pensionistica, si consiglia di collegarsi al sito dell’Inps e controllare il cedolino. Si ricorda che l’accesso al portale è possibile inserendo le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Una volta entrati nella home, è possibile scaricare il cedolino relativo alla pensione di giugno, scoprendo quindi a quanto ammonta la suddetta. In alternativa, si può ricevere lo stesso documento tramite e-mail: basta attivare la funzionalità accedendo a “Gestione consensi”, presente come sempre all’interno di MyInps.