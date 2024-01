Supermercato, se vuoi risparmiare non cadere in questo tranello: ci cascano tutti ma ti fa sborsare una cifra assurda

Se vai al supermercato e segui alla lettera questi consigli, non resterai deluso. Tornerai a casa senza aver speso delle cifre esorbitanti

Purtroppo chi si reca spesso al supermercato può constatare che i prezzi stanno aumentando giorno dopo giorno. Di conseguenza bisogna correre ai ripari.

In linea generale si fa una spesa da una a tre volte nell’arco di una settimana. Il prezzo oscilla tra i 100 e i 150 euro, in quanto tutto dipende dal numero dei membri di una famiglia.

Spesso si è costretti a fare delle rinunce per arrivare a fine mese nel migliore dei modi. In realtà c’è un modo per evitare di svuotare completamente il portafoglio.

Come può essere possibile? Bisogna tener conto di alcuni trucchi per portare a casa un buon carico di spesa senza spendere tanti soldi, soprattutto uno. Ecco come muoversi all’interno di un supermercato.

I trucchi fondamentali per fare una spesa intelligente

Prima di tutto bisogna avere tra le mani una lista di cose necessarie da comprare e pianificare il menù della settimana. In questo modo si possono mettere a tavola diversi cibi e nutrienti ottimi per il fabbisogno giornaliero (ma anche per alternare ciò che più costoso con quello più economico). Le fonti proteiche possono essere i legumi, le uova e il formaggio magro. Costano meno rispetto alla carne e al pesce, ma se proprio non si può fare a meno sarebbe opportuno optare per il pollo e il pesce azzurro (in sostituzione al manzo e al salmone).

Molto utili sono le ricette di riciclo. Per esempio se a pranzo si mangia un piatto di pasta, si aggiungono dei grammi in più per fare una frittata il giorno dopo. Oppure se avanzano dei pezzi di carne possono essere utilizzati per fare delle polpette.

Occhio alla data di scadenza

Nei supermercati è consigliabile non recarsi nei reparti che non ci interessano, è importante confrontare sempre i prezzi al chilo tra le varie marche, i prodotti freschi devono essere acquistati sfusi e da pulire perché quelli confezionati costano di più. Importante è controllare sempre la data di scadenza. Di solito questi prodotti alimentari costano di meno, ma se si tratta di pochi giorni non è tanto conveniente approfittare del 3×2.

Essenziale è sapere che a un certo orario, che oscilla tra le 19: 00 e le 20:00, i supermercati garantiscono dei super sconti nei reparti della panetteria e della pasticceria. Se si seguono questi trucchi, ci tornerà a casa con la consapevolezza di alzarsi da tavola con la pancia piena e soddisfatta.